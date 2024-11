“Grande Fratello”, clamorosa strigliata di Signorini a Lorenzo (VIDEO)

Durante la puntata di ieri, martedì 19 novembre 2024, del Grande Fratello, se ne sono viste delle belle. Al centro della discussione, il rapporto tra Lorenzo ed Helena. I due, da quando lui si è messo con Shaila, proprio non si sopportano. Dopo un’acceso scontro durante la diretta e la polemica che impazza sui social negli ultimi tempi, Alfonso Signorini ha dedicato un momento per riprendere Lorenzo per il suo comportamento inappropriato. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, il confronto tra Lorenzo e Helena

Una parte della puntata di ieri del Grande Fratello, è stata dedicata al rapporto tra Helena e Lorenzo all’interno della casa. “Le cose sono cambiate con Helena, ci evitiamo. Io non voglio avere un rapporto con lei, non ci sono stati chiarimenti, non c’è fiducia nei suoi confronti. Lei fino a una settimana fa ha voluto ostacolarmi senza dire la verità sul fatto che è stata gelosa e ha provato dei sentimenti nei miei confronti anche a Shaila”, ha dichiarato Lorenzo. Subito è arrivata la replica da parte di Helena. “Con Shaila abbiamo cercato di avere un rapporto, abbiamo provato a chiarire e abbiamo visto che non ci riusciamo. Io mi sono ritrovata in mezzo a loro”. Lo scontro poi si è fatto più acceso. (Continua dopo le foto)

Helena: -“Lorenzo è un grande giocatore e io lo sto mettendo al suo posto.

È arrogante fa le cose di nascosto, è un grande giocatore e allora giochiamo”



Helena ha detto letteralmente la verità, gli atteggiamenti di questo “uomo” fanno paura#grandefratello pic.twitter.com/ib95sLbCFb — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) November 19, 2024

Lorenzo Signorini esagera con Helena

Lorenzo ha quindi accusato Helena di voler ostacolare il suo rapporto con Shaila. “Tu eri intenzionata a metterti tra noi”. Poi Helena gli ha chiesto: “Perché ti rode tanto che lei sia venuta a parlare con me?”. “Mi sembra stano che lei ti abbia creduto – ha affermato quindi Lorenzo -. Per il primo mese e mezzo ho creduto nel nostro rapporto amicale, Helena. Dimmi la verità, tu sei mai stata innamorata di me?”. Helena quindi è esplosa. “Lui non ha mai conosciuto la vera Helena. Lui è un giocatore e io lo sto mettendo al suo posto. A Shaila ho ribadito che lei si è comportata male con Javier. Lorenzo è arrogante e fa le cose di nascosto. Prima avevo un sentimento puro, di fiducia, poi ho detto basta”, ha chiuso la ragazza. Poi è arrivato l’avvertimento a Lorenzo da parte di Alfonso Signorini.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva