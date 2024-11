“Grande fratello”, brutte notizie per Giglio e Shaila: succede di tutto dopo la puntata. Dopo l’ultimo appuntamento in diretta, i protagonisti del reality show si sono ritirati in “Casa” riprendendo la routine. Sfortunatamente però il clima è nuovamente teso e alcuni dei concorrenti si sono lasciati andare ad alcune chiacchiere ritenute troppo subdole e velenose nei confronti di un’altra gieffina. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Grande fratello”, bufera social sui concorrenti

Nelle ore successive all'ultima puntata del "Grande fratello" alcun dei concorrenti stanno facendo particolarmente discutere sui social. In particolare, il pubblico se la sta prendendo con Giglio che, evidentemente inasprito dal fatto di essere finito in nomination, ha sparato a zero su un'altra inquilina. Tuttavia i telespettatori e fan dei "Gf" hanno commentato anche il comportamento di altri gieffini tra i quali Shaila e Yulia.

Helena Prestes nel mirino

Le riprese stanno rimbalzando su tutti i social e hanno richiamato l'attenzione di molti utenti. In una delle clip si vede Giglio parlare in modo acceso con alcuni dei coinquilini presenti attorno al tavolo. L'attacco era rivolto a Helena Prestes seppure quest'ultima non fosse tra i presenti. Circostanza che il pubblico non ha per nulla apprezzato gridando il proprio disappunto sui social e sottolineando le responsabilità dei gieffini nell'aver scelto di isolare sempre di più l'ex concorrente de "L'Isola dei Famosi".

