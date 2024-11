Un altro concorrente nella puntata di stasera, lunedì 4 novembre 2024, lascerà il Grande Fratello. Ma questa volta non ci riferiamo al risultato del televoto del pubblico, ma di una decisione degli autori. Uno dei concorrenti del Grande Fratello, lascerà l’Italia per volare in Spagna al Gran Hermano. Continua dunque, il fortunato gemellaggio tra il reality italiano e quello spagnolo. Se nella dimora spagnola, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto modo di far scoppiare il loro amore, c’è da capire cosa succederà ora che un altro concorrente varcherà la puerta roja. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Tommaso vola in Spagna

A lasciare Roma per raggiungere la casa del Gran Hermano sarà Tommaso Franchi. L’annuncio è arrivato proprio da Telecinco, l’emittente da cui va in onda il reality spagnolo. Tommaso incontrerà Maica Benedicto, la concorrente che ha trascorso appena due giorni nel reality italiano. Tra i due c’era del feeling. Maica, una volta rientrata in Spagna ha subito parlato alle inquiline di Tommy, sottolineando quanto fossero stati intensi i loro sguardi, non solo a livello fisico, ma anche emotivo. Tra loro c’è stato un collegamento. “Tra noi c’era attrazione è verissimo, eravamo molto complici. Anche se in soli due giorni c’è stato qualcosa di bello. Quando uscirò di qui vorrei rincontrarla, o vado io a Madrid oppure viene lei da me in Toscana. Sei bellissima! Mi manchi anche te. Quanto? Mucho. Quale canzone le dedicherei? Si chiama Albachiara, il cantante l’ha dedicata alla sua fidanzata. Di te amo i tuoi occhi, perché vedo la tua anima dal tuo sguardo”, aveva detto Tommy a Maica. Ma le cose poi sono cambiate in fretta. (Continua dopo le foto)

Tommy diviso tra Maica e Mariavittoria

Dopo l’addio a Maica, Tommy sembrava essersi infatuato della modella spagnola. Dopo il collegamento con il Gran Hermano, Tommaso ha confessato a Mariavittoria di non pensare a Maica. “L’ho sempre detto dal primo confessionale che non mi piace esteticamente. Sei più bella te per me”, ha dichiarato il concorrente. Nella casa del Gran Hermano, però, Maica continua a parlare di lui. “Era super timido, in sauna ognuno era seduto da una parte”, ha detto pochi giorni fa. Al momento però, Tommy si starebbe concentrando sul suo flirt con Mariavittoria e nelle ultime ore c’è stata un’importante evoluzione.

