Gp Ungheria qualifiche, la McLaren dà prova di forza sull’Hungaroring e torna in prima fila in un Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2012. Lando Norris partirà davanti a tutti per la terza volta in carriera (e la seconda volta in un mese), battendo di soli 22 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri. Ma soprattutto è stato battuto il tre volte campione del mondo Max Verstappen, distaccato di 46 millesimi, e così dilagante dal terzo che non ha voluto prendere la bandiera rossa a Tsunoda. Poi è stato tentato un disperato attacco finale. L’incidente è avvenuto a due minuti dalla fine.

Il leader del campionato di F1 è stato costretto a inseguire in seconda fila il miglior pilota della Ferrari, Carlos Sainz: lo spagnolo è stato migliore del vicino di box Leclerc per tutta la gara. Ancora più veloce, quest’ultimo sarebbe partito dalla sesta posizione in griglia e quindi finito in terza fila con il futuro compagno di squadra Hamilton. La Mercedes ha avuto una sessione di qualifica deludente in Ungheria poiché l’altra Freccia d’Argento di Russell è stata inaspettatamente abbandonata in Q1: il poleman del round precedente a Silverstone, a causa di un errore nella valutazione del carico di carburante, ha concluso solo 17°. Anche l’altra vettura Red Bull di Perez ha concluso prematuramente la gara dopo un altro goffo incidente nel primo quarto.