GP d’Inghilterra 2024 qualifiche. George Russell conquista la pole position con un tempo di 1:25.819, seguito da Lewis Hamilton (+0.171). Lando Norris (McLaren, +0.211) completa la prima fila, con Max Verstappen (+0.384) in una seconda fila combattuta, dopo aver danneggiato il fondo della sua RB20 con un’uscita di pista alla curva Copse. In terza fila si piazzano Oscar Piastri su McLaren e Nico Hulkenberg su Haas motorizzata Ferrari, quest’ultimo sorprendentemente competitivo fin dalle prove libere.

La migliore delle Ferrari è la SF-24 di Carlos Sainz (+0.690) che si qualifica in quarta fila insieme a Lance Stroll di Aston Martin, sotto inchiesta regolamentare per un incidente nel Q1 che esclude Charles Leclerc dalla Q3. Quinta fila per Alexander Albon su Williams e Fernando Alonso su Aston Martin, entrambi in forma brillante in questa sessione di qualifica, soprattutto per il pilota inglese del team fondato da sir Frank. Sergio Perez, dopo un’uscita di pista alla curva Copse nel suo giro di lancio, è costretto a partire dalla parte più arretrata della griglia, addirittura fuori già dalle prime fasi delle qualifiche.