GP Belgio, trionfa Piastri sotto la pioggia: doppietta McLaren davanti a Leclerc e Verstappen

La McLaren domina il Gran Premio del Belgio con una doppietta firmata Oscar Piastri e Lando Norris, a posizioni invertite rispetto alla griglia di partenza. Dopo una partenza bagnata e ritardata a causa della pioggia, è l’australiano ad avere la meglio grazie a una strategia gomme più efficace: Piastri ha optato per le medie al pit stop, mentre Norris è passato alle dure, pagando in termini di passo nella seconda parte di gara.

Per Piastri si tratta della sesta vittoria stagionale e dell’ottava in carriera, stesso bottino del compagno di squadra e di Charles Leclerc, che ha completato il podio difendendosi con determinazione dagli attacchi di Max Verstappen, giunto quarto.

The moment Lando lost momentum in his attempt to chase down Oscar #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/b27QgshCLA