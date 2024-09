Gp Azerbaijan prove libere, Ferrari ha ottenuto il primo e il quarto posto nelle prime due sessioni di prove libere del sul circuito di Baku. Charles Leclerc è stato il più rapido, ma anche Carlos Sainz si è dimostrato molto competitivo. Tuttavia, non tutto è stato senza intoppi: il team è stato chiamato a fare straordinari dopo che Charles ha urtato le barriere alla curva 15 meno di 30 minuti prima dell’inizio della sessione inaugurale.

Il pilota monegasco ha anche perso tempo nella prima parte della seconda sessione a causa di un problema allo sterzo, mentre Carlos ha avuto una giornata più fluida, migliorando costantemente il suo ritmo al Baku City Circuit. Complessivamente, la pista ha offerto meno grip del previsto, con previsioni di un miglioramento dell’aderenza dell’asfalto più marcato del solito. La squadra ha ancora bisogno di dati sia per la qualifica che per la configurazione della gara, rendendo cruciale la terza sessione di prove libere prevista tra pochi minuti, per le 12:30 locali (le 10:30 in Italia).

“Oggi abbiamo mostrato un buon ritmo, anche se tra l’incidente della prima sessione e il problema allo sterzo accusato nella seconda non sono riuscito a completare più di tanti giri. Sarà importante avere una FP3 senza intoppi per riuscire ad estrarre poi il massimo dal nostro pacchetto in qualifica”. Miglior tempo ma “solo” un cauto ottimismo per Charles Leclerc al termine della prima giornata di prove del Gran Premio dell’Azerbaijan nel quale il trionfatore di Monza punta alla continuità.