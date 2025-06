Gp Aragon, dominio Marquez: festa di famiglia sul podio

Il Gran Premio di Aragon 2025 ha regalato agli appassionati una delle gare più emozionanti della stagione. A dominare, dal primo all’ultimo giro, è stato Marc Marquez, che ha messo in scena una prestazione da manuale sulla sua Ducati ufficiale, portandosi a casa una vittoria tanto netta quanto significativa sul circuito di casa. Il campione spagnolo ha condotto una gara impeccabile, gestendo ritmo e pressione con la freddezza dei giorni migliori e tornando a imporsi con autorità nella classe regina.

La fuga dei fratelli Marquez

A rendere ancora più speciale la vittoria di Marc è stata la presenza al suo fianco, sul secondo gradino del podio, del fratello Alex Marquez, autore di una prestazione altrettanto solida e concreta. Sin dalle prime curve, i due fratelli hanno imposto un ritmo insostenibile per gli avversari, scavando un margine che nessuno è riuscito a colmare.

Marc, scattato in testa già alla prima curva, ha immediatamente costruito un gap che ha mantenuto e gestito con grande intelligenza tattica. Alex, dal canto suo, ha saputo mantenere il sangue freddo resistendo agli attacchi nei primi giri e trovando via libera una volta creato il distacco insieme al fratello. Il podio tutto spagnolo in terra aragonese è stata una vera festa per il pubblico di casa.

Pecco Bagnaia solido e consistente: è terzo

Francesco “Pecco” Bagnaia, campione del mondo in carica, è tornato sul podio con una prova solida e di grande maturità. Dopo una buona partenza in cui ha subito sopravanzato Franco Morbidelli, Bagnaia ha dovuto difendere la sua terza posizione dagli attacchi del giovane talento Pedro Acosta, autore di un avvio aggressivo e spettacolare.

Pecco ha risposto con esperienza e lucidità, tenendo duro nei momenti più delicati e consolidando la sua posizione nella seconda metà di gara. Il terzo posto conquistato ad Aragon rappresenta un importante bottino in chiave campionato e dà nuova linfa alla sua corsa al titolo, dopo alcune prove opache nelle ultime uscite.

Classifica finale (Top 10):

Marc Marquez (Ducati) Alex Marquez (Ducati-Gresini) Francesco Bagnaia (Ducati) Pedro Acosta (KTM) Franco Morbidelli (Ducati-Pramac) Fermín Aldeguer (Ducati-VR46) Joan Mir (Honda) Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) Enea Bastianini (Ducati) Raul Fernandez (Aprilia)

