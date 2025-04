Home | Stroncato da un malore, addio a Giovanni: un paese in lutto

Giovanni Ceccato, 67 anni, è morto a causa di un malore improvviso. È stato un pilastro per la sua comunità, che oggi è in lutto per la sua scomparsa. La morte di Giovanni lascia un vuoto incolmabile tra familiari, amici e concittadini. (Continua…)

Giovanni Ceccato stroncato da un malore

Un’intera comunità in lutto per la morte di Giovanni Ceccato di 67 anni. Egli è morto in seguito ad un malore improvviso, che lo ha stroncato mentre si trovava a casa. Giovanni lascia la moglie e tre figli, che hanno ricevuto le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)