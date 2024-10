Continuano le stragi sulle strade italiane. Stando ai dati Istat del 2022, ogni milione di abitanti si contano 46 morti per incidente stradale nella Ue27 e 54 nel nostro Paese, che passa dal 13° al 19° posto della graduatoria europea. Tra i comportamenti errati alla guida si confermano come più frequenti la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. In queste ore tre giovani tifosi sono morti a causa di un incidente stradale. Il padre di uno di loro ha deciso di rompere il silenzio. (Continua a leggere dopo le foto)

Giovani tifosi morti nell’incidente: il padre di uno di loro rompe il silenzio

Samuele Del Grande, di 13 anni, Michele Biccari di 17 e Gaetano Gentile di 21 anni. Sono questi i nomi dei tre giovani tifosi morti dell’incidente stradale avvenuto domenica sera 13 Ottobre 2024 al km 2 della strada statale Potenza – Melfi. Un bilancio terribile di tre morti e sette feriti di cui due molto gravi e ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza. È questo il tragico finale dell’incidente stradale che ieri sera ha coinvolto alcuni tifosi foggiani, di ritorno nella città pugliese dopo aver assistito allo stadio Viviani alla partita valida per la nona giornata del girone C della serie C. Il padre di uno dei ragazzi morti ha deciso di rompere il silenzio.

