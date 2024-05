Giornalismo italiano in lutto, addio a una vera leggenda

Varie. Il mondo del giornalismo italiano è in lutto in seguito alla drammatica scomparsa di un famoso reporter che negli anni ha raccontato gli eventi e la mondanità di Roma. Scopriamo insieme che cosa è successo e tutti i dettagli di questa tragica notizia. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Tragico schianto in autostrada, il bilancio è drammatico: tutto bloccato

Leggi anche: 101 milioni vinti al Superenalotto, chi sarebbe il vincitore

Addio al famoso report: è morto Luciano Di Bacco

Luciano Di Bacco, fotografo romano di sessantotto anni, era noto per il suo talento nel catturare gli eventi e la mondanità della Capitale attraverso le sue immagini. Il famoso reporter è morto nella notte, a causa di un’emorragia cerebrale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo della fotografia e della cultura romana. Sin dal 2012, è stato il fotografo ufficiale di Dagospia, il celebre sito fondato da Roberto D’Agostino. Le sue immagini hanno contribuito a definire lo stile e l’atmosfera della storica e popolare rubrica “Cafonal”. La sua perdita ha lasciato un grande dolore nella comunità romana e nel mondo del giornalismo, mentre la sua eredità artistica continuerà a vivere attraverso le sue straordinarie immagini che hanno immortalato la vita e gli eventi della città eterna. (Continua a leggere dopo la foto)

Luciano Di Bacco, il saluto di D’Agostino

Luciano Di Bacco è morto all’età di sessantotto anni in seguito ad un’emorragia cerebrale. La tragedia è avvenuta durante la notte del 10 maggio 2024. Dal 2014, Di Bacco era diventato il fotografo ufficiale del sito Dagospia, fondato da Roberto D’Agostino.“Un abbraccio fortissimo di tutta la redazione alla famiglia. Luciano adorato, che la terra ti sia lieve come la vita breve che hai vissuto”, ha scritto D’Agostino in un post per salutare il famoso reporter che con le sue immagini ha contribuito a definire lo stile della popolare rubrica “Cafonal”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva