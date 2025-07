Ginnastica, sospiro di sollievo per Bonicelli: le ultime sulle sue condizioni

Ginnastica, un momento di grande apprensione ha segnato le Universiadi di Essen dopo il grave incidente che ha coinvolto l’atleta italiano Lorenzo Bonicelli durante il suo esercizio agli anelli. Immediato lo sconcerto e la paura per le sue condizioni, con il mondo dello sport che ha seguito con il fiato sospeso gli aggiornamenti medici.

Un triplo salto agli anelli, la caduta sul collo, l'intervento d'urgenza e il coma farmacologico. Il mondo della ginnastica è sotto shock per Lorenzo Bonicelli.#LorenzoBonicelli #Bonicelli #ginnasticahttps://t.co/hadLl3yUaU — Giuseppe D'Alto – Notizie Audaci (@giuseppe_alto) July 25, 2025

L’atleta era stato subito soccorso dai sanitari, intervenuti prontamente sin dalle prime battute, e trasportato d’urgenza in ospedale. Lì i medici sono intervenuti con un delicato intervento chirurgico, ponendo poi il ginnasta italiano in uno stato di coma farmacologico.

Fortunatamente, dalle ultime comunicazioni del Policlinico Universitario di Essen arriva un primo degnale di sollievo: Bonicelli è attualmente ricoverato in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita. L’atleta è stato operato con successo e la sua famiglia, insieme ai compagni di squadra, è rimasta al suo fianco in questi momenti difficili.

Lorenzo Bonicelli completerà la fase di riabilitazione in Italia, come confermato dalla struttura ospedaliera tedesca. Il Policlinico di Essen ha espresso i migliori auguri per una pronta guarigione al ginnasta azzurro, sottolineando l’importanza del sostegno della famiglia e della squadra in questa delicata fase di recupero.

Leggi anche: