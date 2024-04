Gianni Petrucci incidente drammatico per il presidente di Federbasket. Petrucci è stato coinvolto in un serio incidente stradale a Roma. Secondo le prime informazioni diffuse agli organi di stampa, il presidente della Federbasket avrebbe perso il controllo della sua auto mentre si dirigeva verso Valmontone, finendo in una scarpata. Anche la moglie si trovava a bordo del veicolo incidentato.

Attualmente ricoverato presso il “San Camillo” di Roma, Petrucci sarebbe in condizioni critiche. La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di indagine. Già presidente del CONI e ex sindaco di San Felice Circeo, Petrucci, 78 anni, in questo momento è oggetto di accertamenti clinici approfonditi per escludere gravi lesioni alla testa: da quanto si apprende, non sarebbe comunque in pericolo di vita. La moglie, ricoverata al Policlinico Tor Vergata, ha riportato solo delle contusioni nell’incidente.

Gianni Petrucci, all’anagrafe Giovanni Petrucci, è stato presidente del CONI per quattro mandati consecutivi, dal 28 gennaio 1999 al 14 gennaio 2013. Dal 12 gennaio 2013 è Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, incarico già ricoperto dal 14 marzo 1992 al 27 gennaio 1999. Quello di presidente di Federbasket non è l’unico incarico dell’esperto dirigente sportivo: già membro del CDA, lo scorso gennaio 2024 Petrucci è stato nominato “vicepresidente della Salernitana con delega ai rapporti istituzionali in funzione della sua grande esperienza e prestigio personale”.