Gf Vip, Alfonso annuncia la nuova opinionista al posto di Sonia Bruganelli

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta prendendo forma e Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha annunciato il nome della nuova opinionista che prenderà il posto di Sonia Bruganelli. Mentre si attende anche il nome della seconda opinionista, Orietta Berti ha deciso di abbandonare il programma dopo appena una stagione, spiegando di avere altre offerte lavorative.

Orietta Berti durante la trasmissione televisiva Cinque Minuti condotta da Bruno Vespa e in onda su Rai Uno, Roma, 6 giugno 2023. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Orietta Berti abbandona il Gf Vip

Secondo quanto riportato da Tv Blog, Orietta Berti sarà uno dei coach nella nuova edizione di “Io Canto”, il programma condotto da Gerry Scotti che tornerà su Canale 5 a settembre dopo anni di assenza. Questo impegno renderà impossibile per la cantante partecipare contemporaneamente al Grande Fratello Vip. Resta ancora da scoprire chi prenderà il suo posto nel reality show, dopo che il nome di Giulia Salemi è stato scartato. Nel frattempo, sembra certo l’arrivo di Paola Barale al posto di Sonia Bruganelli. Questa sorprendente scelta smentisce anche le precedenti dichiarazioni della presentatrice che aveva escluso categoricamente la possibilità di partecipare a un reality, affermando che i reality non hanno dei bei contenuti e che preferisce godersi la vita. Tuttavia, l’indiscrezione su Paola Barale è stata lanciata da Alberto Dandolo, il quale ha affermato che l’accordo non è ancora stato definito, ma il nome di Paola Barale circola insistentemente.

Paola Barale arriva come sorpresa

Alfonso Signorini ha svelato che l’edizione del Grande Fratello Vip sarà un mix tra personaggi famosi e persone comuni. I vip saranno volti noti e non sarà necessario chiedersi chi siano, mentre le persone comuni saranno veri “nip”, ossia vicini di casa scelti tra la gente comune della strada. L’obiettivo è evitare la presenza di influencer e star dei social media. La nuova edizione del Grande Fratello Vip si prospetta quindi interessante, con l’annuncio della nuova opinionista al posto di Sonia Bruganelli e l’arrivo inaspettato di Paola Barale. Sarà interessante seguire lo sviluppo del programma e scoprire quali altre sorprese ci riserverà questa edizione che promette di essere un mix tra volti noti e persone comuni.