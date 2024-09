Home | Serie A, alla Roma non basta il primo gol di Dovbyk: finisce 1-1 col Genoa

Genoa-Roma 1-1. Nel lunch match di oggi, quarta giornata di Serie A, la Roma ha visto sfumare la vittoria contro il Genoa all’ultimo minuto, finendo sul pareggio 1-1. A Marassi, i giallorossi hanno preso il controllo del gioco dopo trenta minuti e hanno aperto le marcature al 37′ con un gol decisivo di Dovbyk, il suo primo in Serie A. Dopo oltre sei minuti di attesa per un controllo tecnico del Var, il gol è stato convalidato. Nel secondo tempo il Genoa è cresciuto, ma Svilar è rimasto concentrato fino al colpo finale al 96′, quando De Winter ha segnato di testa per il pareggio.

“Un pareggio che non mi fa andare a casa contento. Abbiamo dominato il primo tempo, nel secondo ci siamo abbassati troppo, tante superficialità. Dai fiducia a una squadra che è buona”, ha commentato a caldo dopo il match Daniele De Rossi, allenatore della Roma. “La felicità soprattutto nella reazione, è questo quello che avevo chiesto. Nel primo tempo abbiamo faticato troppo nelle distanze, nella ripresa ho cambiato qualcosina, merito della squadra perché abbiamo messo la Roma in difficoltà lavorando con i terminali offensivi bene”, ha invece commentato Alberto Gilardino, allenatore del Genoa.