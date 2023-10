Genoa, recuperati Retegui e Strootman per la Salernitana

Mateo Retegui torna a disposizione del Genoa per la partita contro la Salernitana, come confermato dal tecnico del Grifone ALberto Gilardino in conferenza stampa. Recuperato anche Kevin Strootman. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Retegui porta in vantaggio il Genoa contro la Lazio (Photo by Giampiero Sposito/Getty Images)

Mateo Retegui ha completato il suo recupero ed è ora pronto per la partita di campionato di domani sera al Ferraris contro la Salernitana. L’annuncio della disponibilità dell’attaccante, che si era infortunato al ginocchio a inizio ottobre durante la trasferta contro l’Udinese, è stato fatto dall’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, durante la conferenza stampa tenutasi prima della sfida contro la Salernitana.

Gilardino ha dichiarato: “Mateo sta bene e sarà della partita così come Strootman – ha spiegato Gilardino -. L’ho visto in campo negli ultimi tre giorni e si è allenato bene e la squadra ha fatto ottimi allenamenti. Se giocherà titolare o meno però non posso ancora dirlo, sono valutazioni che devo ancora fare. Ho 24 ore a disposizione e posso dire che c’è sia l’eventualità di vederlo dal primo minuto che a gara in corso”.

Quanto ha pesato l’assenza di Retegui

Ritrovare il principale goleador rappresenta un’ottima notizia per il Genoa, poiché senza di lui la squadra guidata da Gilardino è rimasta a secco di punti e non è riuscita a segnare in due gare consecutive, contro Milan e Atalanta.

Il ritorno dell’attaccante è cruciale per il Grifone in vista dell’importante scontro con la Salernitana. Retegui vanta uno score di 3 reti in 7 partite contro squadre come Lazio, Napoli e Roma. Non è ancora chiaro se partirà dal primo minuto o dalla panchina. Anche Strootman sarà nuovamente disponibile a centrocampo.