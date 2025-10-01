Genoa, l’incubo di Vieira: da un’estate sulla breccia all’esonero quasi certo

Solo pochi mesi fa Patrick Vieira era entrato nei radar di club di prima fascia come Inter e Roma, pronti a valutare il suo profilo dopo il buon lavoro svolto a Genova lo scorso anno. Alla fine i due club hanno preso altre strade e il francese è rimasto in rossoblù, convinto di poter aprire un nuovo ciclo.

Pierluigi Gambino: contro la Lazio non è crollato solo il Genoa ma anche il sistema di Vieira https://t.co/OUw0zgMbkg — Stelle nello Sport (@Stelle_Sport) October 1, 2025

L’avvio di stagione però ha stravolto i piani: dopo appena cinque giornate, il Genoa è ultimo in classifica con soli due punti, in compagnia di Pisa e Lecce. La pesante sconfitta interna contro la Lazio di Maurizio Sarri ha fatto precipitare la situazione.

Domenica è in programma la trasferta al “Maradona” contro il Napoli campione d’Italia, impegno proibitivo che secondo pronostico rischia di lasciare la squadra ancora ferma al palo e potrebbe risultare fatale per l’allenatore francese.

Il presidente Dan Sucu e la dirigenza rossoblù stanno riflettendo sul da farsi e non escludono un cambio tecnico approfittando della sosta per le nazionali. L’ipotesi di un esonero è sempre più concreta: da allenatore desiderato dalle grandi, Vieira rischia di passare a esonerato dopo appena un mese e mezzo di campionato. (continua dopo la foto)

Già circolano i primi nomi per la successione. Il favorito è Alessandro Nesta, reduce da un’esperienza non brillante al Monza ma considerato pronto per una nuova sfida in Serie A. Sullo sfondo resta anche la candidatura di Daniele De Rossi, che gode di buona considerazione ma appare al momento più indietro nelle preferenze del club.

Genoa, Vieira a un passo dall’esonero

Il malumore cresce anche nell’ambiente e tra i tifosi, che speravano in una stagione diversa dopo i progressi mostrati lo scorso anno. La squadra fatica a trovare equilibrio e continuità, e i soli due punti conquistati rischiano di rendere complicata sin da subito la corsa salvezza. Certo, le cessioni e una rosa che appare indebolita rispetto al recente passato non hanno aiutato Patrick nel suo compito.

La prossima partita a Napoli molto probabilmente sarà l’ultima chance per Vieira, chiamato a invertire la rotta in tempi rapidi. In caso contrario, il Genoa è pronto a voltare pagina e a ripartire da un nuovo allenatore.

