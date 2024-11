Mario Balotelli torna a far parlare di sé in Serie A, questa volta per le due ammonizioni rimediate nelle sue brevissime apparizioni con la maglia del Genoa, che lo ha preso a parametro zero per dare una scossa all’attacco. È una situazione ironica per chi, come Balotelli, aveva dichiarato di voler “spaccare la Serie A”. Sui social, SuperMario risponde con sarcasmo: in una story su Instagram, ha pubblicato una foto del fallo subito da Kempf (che ha provocato la sua reazione sanzionata dall’arbitro con un cartellino giallo), accompagnata dall’emoji di un cartellino giallo, una grossa risata e un cuoricino, quasi a voler sdrammatizzare l’accaduto.

La story Instagram di Mario Balotelli, ammonito in Genoa-Como

I tifosi, però, si dividono in modo netto. C’è chi non gli risparmia le critiche, ricordando la sua promessa di “smontare la Serie A” e sostenendo che il suo impatto finora sia stato deludente: “Due partite, due ammonizioni. L’acquisto più inutile e senza senso”, scrive un tifoso. Altri ironizzano: “15 minuti giocati, 2 gialli e 10 kg in sovrappeso…WELCOME BACK MARIO” e anche: “25 minuti, 3 palloni toccati, 1 km di passeggiata, mezzo scatto per poi fare fallo”.

Non manca però chi lo difende. Un sostenitore sottolinea che “Con Mario Balotelli il Genoa non perde. Ieri altro giallo inventato ai suoi danni. E grazie a un suo velo sul gol di Vogliacco, i rossoblù trovano il pareggio”. Un altro spera possa avere un impatto simile a quello di Zlatan Ibrahimovic per il Milan: “Mario può essere per il Genoa quello che è stato Ibra per il Milan e garantire una salvezza tranquilla: 2 gialli imbarazzanti solo per il cognome”. In mezzo alle critiche e alle difese, Balotelli sembra ancora una volta attirare su di sé un’attenzione che va oltre le sue prestazioni in campo, e il suo ritorno in Serie A, pur breve, non sta passando inosservato.

Leggi anche: