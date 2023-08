Una suggestione degli ultimi giorni di mercato: il Genoa sta pensando a Leonardo Bonucci e ha avviato i primi contatti con il difensore, che dialoga anche e soprattutto con l’Union Berlino. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Lazio, arriva Sepe dopo il rifiuto di Lloris

Leggi anche: NBA, Harden “costretto” a restare ai Sixers: è rottura

Bonucci richiama i compagni nel corso della gara contro l’Udinese alla Dacia Arena (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Il Genoa si aggiunge alla lista delle squadre interessate a Leonardo Bonucci. Il difensore classe 1987 cambierà maglia – con ogni probabilità – dopo essere stato messo ai margini del progetto tecnico della Juventus. I dialoghi con l’Union Berlino sono i più fitti e proseguono da settimane, ma adesso partecipa alla gara anche il Grifone e le intenzioni sembrano serie. Sono stati avviati dei contatti nelle ultime ore: il club rossoblù aggiungerebbe volentieri Bonucci in rosa per dare esperienza al gruppo.

Bonucci Genoa: ritorno di fiamma

Bonucci è sul mercato dopo la decisione di Massimiliano Allegri di tagliarlo fuori dal progetto tecnico di questa stagione. L’ex Milan ha dunque – forzatamente – avviato contatti con diverse squadre nelle scorse settimane e l’Union Berlino si è fatta avanti come la candidata più seria.

L’opzione Genoa – però – si è elevata nelle ultime ore e ha tutte le potenzialità per essere concreta. Per il difensore si tratterebbe eventualmente di un ritorno: anche se non ha mai indossato la maglia rossoblù, passò al Genoa nell’operazione che portò Milito all’Inter salvo poi essere immediatamente girato in prestito al Bari. Il club pugliese lo riscattò l’anno seguente per poi cederlo alla Juventus.