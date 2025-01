Gelo polare e neve, allerta in 7 regioni: ecco dove

Il maltempo sembra essere pronto a colpire l’Italia con gelo polare e neve già a partire da oggi 10 Gennaio 2025. La protezione civile, come sempre, ha diramato l’allerta meteo in ben 7 regioni italiane. Vediamo nel dettaglio chi dovrà preoccuparsi maggiormente della nuova ondata di maltempo sul nostro Paese. (Continua a leggere dopo le foto)

Gelo polare e neve in Italia: allerta in 7 regioni

Gelo polare e neve in Italia: allerta in 7 regioni. Da oggi sabato 11 Gennaio 2025, come riportato da AdnKronos, arriverà una nuova ondata di maltempo che interesserà principalmente le regioni del Centro-Sud, con precipitazioni che tenderanno a divenire diffuse, anche a carattere temporalesco, e prime nevicate sui settori appenninici. Nella giornata di domani, domenica 12 Gennaio, si avrà una persistenza del maltempo al Sud, con nevicate sino a quote collinari e venti da nord-est in rinforzo. Le temperature saranno in generale calo. Freddo polare anche lunedì e martedì, quando il termometro scenderà anche a -5 in Pianura Padana e nelle principali città, in particolare del Nord. Nel frattempo, la Protezione civile ha diramato allerta meteo, soprattutto per la neve, in 7 regioni.

