Gasperini prepara la nuova Roma: Bailey rientra e cambia le carte in tavola

Buona notizie per la Roma: Leon Bailey è pronto. Dopo settimane di attesa e un infortunio arrivato proprio nel giorno della firma che aveva complicato i piani di inserimento, il giamaicano è tornato ad allenarsi a pieno ritmo a Trigoria, offrendo a Gian Piero Gasperini nuove soluzioni per il suo reparto più ricco di talento: la trequarti.

Roma-Inter, la sfida dei contrasti: le mosse di Gasperini #ASRoma

Il tecnico giallorosso, infatti, ha potuto sfruttare la sosta per le nazionali come un mini ritiro tattico. Tutti i suoi uomini offensivi — Dybala, Pellegrini, Soulé, Baldanzi, El Shaarawy e ora Bailey — sono rimasti a disposizione. Una fortuna rara, considerando che solo Dovbyk e Ferguson hanno risposto alle convocazioni delle rispettive selezioni.

Con sette partite in ventidue giorni, dalla sfida con l’Inter del 18 ottobre fino alla trasferta con l’Udinese del 9 novembre, Gasperini avrà bisogno di ruotare energie e idee. E l’arrivo di Bailey, capace di giocare su entrambe le fasce, potrebbe rivelarsi la chiave tattica del prossimo ciclo.

“Con quei tre e Dovbyk avremo un altro spessore”, ha detto Gasperini, riferendosi a Dybala, Pellegrini e Bailey. I primi due sono ancora alla ricerca della miglior condizione: Paulo ha saltato quasi tre settimane, Lorenzo è partito in ritardo dopo aver perso il ritiro. Ma entrambi restano imprescindibili. (continua dopo la foto)

A oggi, l’unico vero punto fermo è Matias Soulé, tre gol e due assist nei primi sei turni. L’argentino agirà da centro-destra, con libertà di accentrarsi e calciare di sinistro. Accanto a lui potrebbe muoversi proprio Dybala, che con Soulé condivide non solo il piede preferito ma anche un’intesa naturale, frutto di un’amicizia consolidata.

Bailey, invece, rappresenta la variabile più intrigante. Ala moderna, abituata a dribblare e creare superiorità, può giocare indifferentemente a destra o a sinistra. All’Aston Villa ha vissuto la sua stagione migliore partendo da destra (10 gol e 9 assist nel 2023-24), ma Gasperini potrebbe alternarlo anche sul lato opposto, a seconda dei partner offensivi.

Nel gioco delle coppie, Baldanzi si candida per la corsia sinistra, dove ha già convinto a Firenze in coppia con Soulé. Il Faraone El Shaarawy, invece, dovrà guadagnarsi spazio: finito ai margini nelle ultime settimane, ora punta a rilanciarsi. Il suo vantaggio è tecnico – è uno dei pochi destri naturali nel gruppo – e questo potrebbe spingerlo a occupare la fascia opposta rispetto a Soulé.

Infine, Pellegrini rimane l’uomo chiave per equilibrio e leadership: con lui in campo, la Roma guadagna profondità e connessioni tra centrocampo e attacco. Con sei trequartisti per due posti, la Roma entra in una nuova fase tattica. Gasperini può permettersi di scegliere, variare, sorprendere. E con Bailey finalmente in campo, il tecnico bergamasco ha un’arma in più per costruire quella Roma coraggiosa e offensiva che ha in mente da mesi.

