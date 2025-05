Garlasco, parlano i genitori di Chiara: il duro intervento su Alberto Stasi

È tornato a tormentare Garlasco quel vento gelido che da diciotto anni soffia ininterrotto sulle certezze, sulle ferite mai rimarginate, e sulle verità giudiziarie che molti pensavano ormai intoccabili. Il caso Chiara Poggi, che ha segnato per sempre l’estate del 2007, si è nuovamente imposto nel dibattito pubblico e mediatico con una forza dirompente. A scatenare la nuova ondata d’attenzione è stata l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, per concorso in omicidio. Una svolta che ha riaperto non solo l’inchiesta, ma anche il dolore incancellabile della famiglia Poggi. E proprio loro, i genitori di Chiara, hanno deciso di parlare, affidando le proprie riflessioni a un’intervista esclusiva concessa a Tgcom24. (Continua a leggere dopo la foto…)

Le indagini su Sempio riaccendono i riflettori sul caso Chiara Poggi

Con il nuovo capitolo giudiziario, le telecamere sono tornate a invadere Garlasco, i microfoni a cercare dichiarazioni, e i titoli di giornale a interrogarsi ancora una volta su chi abbia ucciso Chiara Poggi quel maledetto 13 agosto. La riapertura dell’inchiesta, avvenuta poche settimane fa, ha portato la Procura di Pavia a iscrivere nel registro degli indagati Andrea Sempio, figura rimasta per anni marginale e improvvisamente tornata al centro. (Continua a leggere dopo la foto…)

Caso Garlasco, il dolore dei Poggi

Ma per i congiunti della vittima, questa ipotesi investigativa non solo è fuorviante, ma rischia di “modificare la narrazione” di ciò che per loro è chiaro da tempo. Sono tornati sotto i riflettori, come se tutto potesse essere messo di nuovo in discussione. Per loro, hanno più volte spiegato, è stato dolorosissimo, una ferita che si riapre, e fa ancora più male.

L’episodio che ha maggiormente turbato i Poggi, raccontano, è avvenuto recentemente: «Quello che ci ha dato fastidio è che sono venuti di notte a prenderci l’immondizia. Qual era lo scopo? Ritengo che in questo comportamento ci sia qualcosa di non chiaro e limpido».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva