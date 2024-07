Galeno alla Juventus, c’è il sì dell’esterno d’attacco in forza al Porto. Durante la presentazione di Thiago Motta, Cristiano Giuntoli ha annunciato che la Juventus sta mirando a rafforzare ogni reparto. Il Managing Director Football della squadra bianconera si sta concentrando principalmente sul potenziamento degli esterni. Molto dipenderà dalla capacità della Juventus di ottenere fondi attraverso le cessioni di Matias Soulé (probabilmente verso Roma o Leicester) e di Federico Chiesa (che non è partito per il ritiro in Germania). I principali obiettivi sono Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Galeno del Porto.

Proprio dall’esterno in forza al Porto, secondo SportMediaset, sarebbe già arrivato il sì ai bianconeri. Ora Giuntoli è al lavoro per chiudere l’affare, con la squadra portoghese disposta a trattare sulla clausola rescissoria del brasiliano classe ’97 che è molto alta (60 milioni). Secondo quanto trapela, il Porto potrebbe scendere attorno ai 40 milioni. E’ evidente però che per chiudere l’affare la Juventus ha bisogno di cedere prima uno tra Soulé e Chiesa, con il primo che appare ormai in dirittura di arrivo per trasferirsi alla Roma.