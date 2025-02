Gaia, la relazione segreta con un suo collega famoso: cosa sappiamo

Gaia si è raccontata durante un’intervista con il tiktoker Giovanni Brugnoli. La cantante, con estrema sincerità, ha ammesso qual è l’artista che teme di più del Festival di Sanremo, ma ha anche rivelato qualche dettaglio in più sulla sua carriera. Inoltre ha ammesso di aver avuto una relazione con un artista famoso. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

“Sanremo”, le parole di Gaia sulla sua carriera

La cantante si è esibita sul palco del teatro Ariston con la sua "Chiamo Io Chiami Tu". Sensuale e talentuosa, Gaia ha conquistato tutti al Festival di Sanremo. La cantante però sa che la competizione è agguerrita. "L'artista che più temo al Festival di Sanremo? Come timore reverenziale direi Giorgia, io mi inchino a lei", ha ammesso. La sua carriera l'ha portata spesso a rinunciare a qualcosa. "Il mio più grande ripianto? Nelle relazioni interpersonali, penso di essere stata un po' troppo concentrata sulla carriera. Avrei voluto esserci più fisicamente per gli affetti e invece devo rinunciare a dei momenti speciali", ha detto la ragazza nell'intervista con il tiktoker Giovanni Brugnoli.

mamma mia quanto dormite sul talento di gaia non posso pensarci#Sanremo2025pic.twitter.com/0nN8dCvNuw — Martina🌊 (@miricorderoche) February 13, 2025

Gaia è single

Ieri a La Vita in Diretta durante un siparietto con l’inviata, la cantante ha rivelato che in questo momento il suo cuore è libero e ha ammesso di essere aperta a trovare un fidanzato o una fidanzata. “Mi auguro che ci sia qualcuno di serio e interessante dall’altra parte. Anche perché altrimenti mi faccio creare una fidanzata o un fidanzato dall’intelligenza artificiale. Sì, perché qui la situazione è seria“, ha scherzato. Sempre nell’intervista a Brugnoli, ha svelato di aver avuto un flirt con un collega famoso in passato.

