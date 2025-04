Funerale Papa Francesco, il Vaticano pubblica il libretto della messa: come si svolgerà il rito

Il Vaticano ha diffuso il libretto della messa per il funerale di Papa Francesco, fornendo dettagli su come si svolgerà la cerimonia e chi sarà incaricato della celebrazione. Questo documento rappresenta una guida essenziale per i partecipanti alla funzione. La celebrazione sarà caratterizzata da una serie di momenti solenni, ciascuno dei quali è stato attentamente pianificato per rispettare le tradizioni e i protocolli del Vaticano. La cerimonia si svolgerà nella Basilica di San Pietro, un luogo di grande significato storico e spirituale. (Continua dopo le foto)

Funerali di Papa Francesco il 26 aprile: attese 200mila persone a San Pietro

Sabato 26 aprile 2025, alle ore 10, si celebreranno in Piazza San Pietro i funerali di Papa Francesco, scomparso nei giorni scorsi. È il primo giorno dei Novendiali, i nove giorni di preghiera per il Papa defunto, e secondo le nuove disposizioni da lui stesso approvate nel 2024, le esequie seguiranno un rito più sobrio e semplificato, in linea con la sua visione pastorale. Attese oltre 200mila persone, tra capi di Stato, religiosi, esponenti del mondo dello spettacolo e semplici fedeli, uniti nel rendere omaggio a uno dei Pontefici più amati della storia recente.

Le esequie: un rito rinnovato voluto da Francesco

A celebrare la Santa Messa sarà il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, 91 anni, figura di riferimento nella Curia romana da decenni. La funzione si svolgerà sul sagrato della Basilica di San Pietro, ma sarà visibile da maxischermi anche nelle piazze adiacenti, con un dispositivo di sicurezza e viabilità straordinario previsto per l’afflusso record. Papa Francesco, fedele alla sua idea di Chiesa umile e vicina al popolo, aveva modificato le regole per i funerali papali, chiedendo:

Una sola bara di legno con cassa di zinco interna (niente più tre bare sovrapposte di cipresso, piombo e rovere);

di legno con cassa di zinco interna (niente più tre bare sovrapposte di cipresso, piombo e rovere); Eliminazione del catafalco : il corpo sarà esposto già dentro la bara aperta nella Basilica;

: il corpo sarà esposto nella Basilica; Constatazione della morte nella cappella privata, non nella camera da letto;

nella cappella privata, non nella camera da letto; Semplificazione dei titoli pontifici usati nei testi liturgici;

usati nei testi liturgici; Possibilità di sepoltura fuori dalla Basilica di San Pietro.

