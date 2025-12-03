Frosinone-Venezia: statistiche, trend e quote aggiornate Serie B

La Serie B entra nel vivo con una corsa promozione sempre più avvincente: dopo 14 giornate, il Frosinone di Massimiliano Alvini si trova saldamente al secondo posto, a sole due lunghezze dalla vetta occupata dal Monza. L’attuale momento dei ciociari, confermato dalle recenti vittorie esterne contro Bari e Reggio Emilia, ha attirato l’attenzione sia degli addetti ai lavori sia degli operatori del settore scommesse, che ne hanno ritoccato al rialzo le possibilità di promozione in Serie A. Il prossimo impegno vedrà il Frosinone opposto alla Juve Stabia, reduce da importanti novità societarie e da un imminente recupero di campionato contro il Bari.

Frosinone, crescita costante e fiducia delle agenzie

Dopo una partenza di stagione solida ma nel segno della prudenza, il Frosinone ha acquisito una crescente consapevolezza nei propri mezzi. Il secondo posto in classifica, dietro solo al Monza che rimane l’unica formazione capace di batterlo finora, testimonia il percorso di maturazione della squadra sotto la guida di Alvini. Questa evoluzione ha portato anche gli operatori delle scommesse a rivedere le proprie valutazioni: se fino a poche settimane fa i giallazzurri erano considerati la sesta forza del torneo, le vittorie su campi difficili come quelli di Bari e Reggio Emilia hanno rilanciato le quotazioni dei ciociari, che ora si trovano tra le principali candidate al salto di categoria. Gli esperti sottolineano come la squadra mostri un’identità ben definita e una media punti da grande.

Statistiche comparative: percorso e rendimento delle principali contendenti

Analizzando i numeri della stagione, il Frosinone si distingue per la sua regolarità:

Media punti: 2,15 a partita, seconda solo al Frosinone di Fabio Grosso (che a questo punto aveva 3 punti in più).

di (che a questo punto aveva 3 punti in più). Posizionamento: secondo posto, a -2 dalla vetta e con margine sulle rivali più accreditate.

Paragone storico: la squadra attuale è davanti ai ritmi di altre formazioni promosse in passato, come quelle di Sellone e Moreno Longo, entrambe salite tramite playoff.

La classifica si presenta compatta, con sei squadre racchiuse in appena sette punti, il che rende la corsa promozione particolarmente avvincente e incerta. Il Monza continua a guidare il gruppo, seguito dal Palermo di Pippo Inzaghi, che nonostante una rosa competitiva, paga cinque punti di distacco dal Frosinone e dalla zona promozione diretta.

Quote aggiornate: come cambiano le valutazioni dei bookmaker

Le agenzie di scommesse hanno risposto prontamente ai risultati delle ultime settimane. Ecco una panoramica delle principali quote per la promozione in Serie A:

Squadra Quota Promozione (Goldbet) Monza 1,48 Palermo 1,80 Modena 2,20 Frosinone 2,25 Venezia 2,25

Il Frosinone, che prima delle due vittorie in trasferta era dato sesto favorito, ora condivide la quota di 2,25 con il Venezia e si avvicina alle posizioni di vertice. Il Modena ha visto aumentare la propria quota dopo la sconfitta contro il Cesena, mentre il Palermo mantiene una valutazione stabile grazie alla profondità della rosa.

Tendenze numeriche e curiosità: tra storia e presente

Lo storico recente del Frosinone suggerisce un andamento analogo alle stagioni delle precedenti promozioni, ma con alcune differenze:

Rispetto all’ultima promozione diretta, la squadra di Alvini ha solo tre punti in meno rispetto al Frosinone di Grosso , che dominava la classifica.

ha solo tre punti in meno rispetto al di , che dominava la classifica. La graduatoria attuale è molto più corta: sei squadre in sette punti, rendendo la lotta più serrata.

La media punti attuale supera quella delle due squadre promosse dai playoff nelle stagioni scorse.

L’atteggiamento della squadra rimane però cauto, come dichiarato dallo stesso Alvini, che invita a non anticipare discorsi di promozione diretta e a mantenere la concentrazione sul percorso tracciato.

In sintesi, il Frosinone si conferma tra le protagoniste della Serie B, sia in termini di rendimento che di attenzione da parte degli operatori del settore scommesse. Le statistiche e le quote aggiornate riflettono un equilibrio precario nella lotta per la promozione, con diverse squadre racchiuse in pochi punti e la necessità di confermare la continuità nei risultati per mantenere alta l’attenzione sulla corsa verso la Serie A.