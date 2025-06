Frederic Massara: “Tornare alla Roma è un orgoglio, con Gasperini per una nuova sfida”

Frederic Massara torna alla Roma e lo fa con parole di forte coinvolgimento emotivo e professionale. Il nuovo direttore sportivo del club capitolino ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali della società, sottolineando il legame speciale con l’ambiente giallorosso e la determinazione per la nuova sfida che lo attende.

“Un ritorno che mi riempie d’orgoglio”

“Tornare in questo club è per me un motivo di grande orgoglio – ha affermato Massara –. Nella Roma ho vissuto momenti significativi della mia carriera, legandomi profondamente alla città e alla tradizione della società. Ma al di là del sentimento, adesso non vedo l’ora di affrontare la nuova sfida sportiva che ci attende”.

Su Gasperini: “Tecnico esigente, proprio quello che serve”

Massara ha poi parlato del nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, elogiandone il profilo: “È un tecnico molto esigente, e questa è una qualità di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo essere tutti esigenti con noi stessi. Mister Gasperini impersonerà questo spirito nella maniera migliore: i risultati ottenuti in questi anni sono straordinari. Siamo convinti che potrà dare una chiarissima identità alla nostra squadra”.

ROME, ITALY – JUNE 20: The new AS Roma Sporting Director Frederic Massara, with the senior advisor Claudio Ranieri, during his first day at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on June 20, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Mercato: “Scelte sostenibili ma funzionali”

Infine, un passaggio sulle strategie di mercato: “Siamo tutti consapevoli dei vincoli legati al fair play finanziario, quindi lavoreremo per portare avanti operazioni sostenibili, ma comunque funzionali alla crescita della squadra. Il nostro obiettivo è costruire una Roma competitiva, rispettando i paletti economici imposti ma senza rinunciare all’ambizione”.

Leggi anche: