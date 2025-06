Partita decisiva per l’Inter al Mondiale per Club. Dopo il pareggio deludente contro il Monterrey, i nerazzurri di Cristian Chivu tornano in campo questa sera alle 21 italiane, al Lumen Field di Seattle, per affrontare gli Urawa Red Diamonds. Serve una vittoria obbligata per tenere viva la speranza di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

“I ragazzi soffrono ancora per la finale di Monaco”, ha spiegato Chivu, riferendosi alla recente sconfitta in Champions League, ancora viva nella mente del gruppo.

Emergenza in attacco: out Thuram, si rivede Dumfries

Le condizioni fisiche di alcuni giocatori limitano le scelte dell’allenatore. Marcus Thuram non sarà disponibile: ha lavorato a parte per un affaticamento ai flessori e non sarà nemmeno in panchina. Al contrario, Francesco Pio Esposito e Denzel Dumfries si sono allenati con il gruppo: l’olandese potrebbe tornare utile a gara in corso, ma non partirà titolare.

SEATTLE, WASHINGTON – JUNE 20: Francesco Pio Esposito of FC Internazionale in action during the Training Session ahead of their FIFA Club World Cup 2025 Grup E between Inter Milan and Urawa Red Diamonds at Virginia mason Athletic Centre on June 20, 2025 in Seattle, Washington. (Photo by Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Pio Esposito e Lautaro, o spazio per i fratelli?

La coppia d’attacco dovrebbe vedere ancora Lautaro Martinez al centro, ma non è da escludere la sorpresa dei fratelli Esposito in campo insieme dall’inizio. Sebastiano ha più esperienza, ma Pio ha già dimostrato carattere ai tempi della Primavera sotto la guida dello stesso Chivu. Una soluzione inedita ma possibile, vista la moria di attaccanti a disposizione.

Dubbi tattici: 3-5-2 o 3-4-2-1?

La difesa dovrebbe essere confermata con Pavard, Acerbi e Bastoni, anche se de Vrij potrebbe far rifiatare l’ex Lazio. A sinistra è in vantaggio Carlos Augusto su Dimarco, mentre a destra si va verso la conferma di Darmian, con Luis Henrique come alternativa.

A centrocampo, se Chivu sceglierà il 3-5-2, spazio ancora a Asllani, Barella e Mkhitaryan. In caso di cambio modulo verso il 3-4-2-1, potrebbe esserci l’inserimento di un trequartista come Zalewski, adattato sulla linea offensiva.

Una prova di maturità

Quella di questa sera non sarà soltanto una partita da dentro o fuori, ma un test di maturità per un gruppo ancora scosso dalla finale persa contro il Real Madrid e alla ricerca di nuove certezze. Cristian Chivu lo sa e, pur con gli uomini contati, è pronto a scommettere sul talento e sul carattere dei suoi giovani.

Leggi anche: