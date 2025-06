Napoli, il mercato si accende: Conte vuole rinforzi per restare competitivo

Dopo il trionfo in campionato, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare una stagione intensa, con l’impegno aggiuntivo della Champions League. Per restare ai vertici in Italia e in Europa, la società azzurra punta su un mercato ambizioso, che dia al tecnico salentino un organico profondo e competitivo, in grado di garantire prestazioni costanti nonostante i tanti impegni ravvicinati.

Lorenzo Lucca per l’attacco: il profilo ideale per affiancare Lukaku

In cima alla lista dei desideri c’è Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese. Il centravanti classe 2000 viene ritenuto il profilo ideale per affiancare e dare respiro a Romelu Lukaku, atteso a una stagione da protagonista sotto la guida di Conte. Lucca rappresenta un investimento sostenibile e di prospettiva, capace di dare profondità al reparto offensivo senza compromettere gli equilibri di spogliatoio.

Difesa, occhi puntati su Chalobah: trattativa da 25 milioni

Per la retroguardia il nome forte è quello di Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea. Il giocatore, già nel giro della nazionale inglese, conosce bene l’ambiente partenopeo grazie al fratello Nathaniel, ex centrocampista del Napoli. Il cartellino è valutato intorno ai 25 milioni di euro, con uno stipendio da circa 3 milioni annui. Chalobah viene considerato un rinforzo affidabile e versatile, capace di integrarsi sia in una difesa a tre che a quattro, in linea con le esigenze tattiche di Conte.

NASHVILLE, TENNESSEE – JUNE 10: Dan Ndoye #11 of Switzerland looks on during the second half of the match against the United States at GEODIS Park on June 10, 2025 in Nashville, Tennessee. (Photo by Johnnie Izquierdo/Getty Images)

Dan Ndoye resta nel mirino: lunedì incontro con il Bologna

Altro nome caldo è quello di Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna, reduce da un’ottima stagione agli ordini di Thiago Motta. Il Napoli è fortemente interessato al profilo dello svizzero per aumentare le soluzioni sulle corsie offensive. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è previsto per lunedì un incontro tra la dirigenza azzurra e il Bologna per avviare una trattativa. Ndoye potrebbe rappresentare il giusto mix tra duttilità tattica e qualità tecnica.

La strategia di Manna: costruire una rosa solida e flessibile

Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per assicurare a Conte una rosa lunga e di qualità, in grado di affrontare al meglio una stagione che si preannuncia impegnativa su più fronti. La strategia è chiara: puntare su giocatori giovani ma già esperti, capaci di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra e reggere la pressione delle competizioni di vertice.

Il Napoli, dopo aver riscritto la storia, ora vuole consolidarsi tra le grandi d’Europa. E per farlo, non può permettersi alcun passo falso in sede di mercato.

