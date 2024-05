Franco Di Mare, la notizia sui funerali: cos’hanno deciso

Il 28 aprile aveva annunciato di avere “un tumore molto cattivo, il mesotelioma. Mi rimane poco da vivere ma non è ancora finita“, nella giornata di ieri la tragica notizia della sua morte. Franco di Mare se n’è andato all’età di 68 anni a Roma circondato dall’affetto della sua famiglia.

Leggi anche: Omicidio Serena Mollicone, la testimonianza di Carmine: con chi l’ha vista

Leggi anche: Rai, il colpaccio dopo Amadeus: torna un conduttore amatissimo

L’annuncio della morte

Ex inviato di guerra, conduttore e poi direttore di Rai3, Franco Di Mare era nato a Napoli l’8 luglio del 1955. Laureato in Scienza politiche all’università Federico II ha vissuto gran parte della sua carriera giornalistica in Rai dopo gli inizi a L’Unità e Radiocor. Ad annunciarlo è la famiglia: “Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari, oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare” si legge in una nota.

Il 28 aprile scorso, partecipando alla trasmissione Che tempo che fa, aveva annunciato: “Ho un tumore molto cattivo, il mesotelioma: si prende respirando le particelle di amianto. Mi rimane poco da vivere ma non è ancora finita”. L’ultimo post il 4 maggio per ringraziare tutti coloro che lo avevano sostenuto. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)