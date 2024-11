Francesco Totti nei guai: di cosa è accusato e che cosa rischia l’ex capitano giallorosso

Francesco Totti, ex capitano della Roma e simbolo del calcio italiano, è al centro di un’indagine per omessa dichiarazione dei redditi. Secondo quanto riportato da La Verità, la Procura di Roma avrebbe avviato l’inchiesta ipotizzando che l’ex calciatore non abbia dichiarato correttamente i propri redditi, una violazione che rientrerebbe nell’ambito delle norme sull’evasione fiscale previste dall’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000.

Fisco: Totti indagato a Roma per omessa dichiarazione. L'ex calciatore avrebbe già saldato il 'debito' con l'Erario #ANSA https://t.co/4Z1XXKr0Nd — Ansa Roma&Lazio (@AnsaRomaLazio) November 29, 2024

L’accusa, se confermata, potrebbe comportare per Totti una pena detentiva compresa tra i 2 e i 5 anni. Le autorità stanno verificando l’entità del mancato pagamento delle imposte, che risulterebbe legato sia ai redditi personali sia al valore aggiunto.

Questo nuovo fronte legale si aggiunge a un periodo già complesso per Totti, che è attualmente coinvolto in un’altra disputa legale con l’ex moglie Ilary Blasi. Tra le accuse rivoltegli da quest’ultima figura anche quella di “abbandono di minore“, un episodio che ha ulteriormente attirato l’attenzione mediatica sulla separazione tra i due.

Le indagini sulla presunta evasione sono ancora in corso e, al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali dalla Procura o commenti da parte di Totti o del suo team legale. Restano quindi da chiarire le circostanze che hanno portato all’indagine e l’eventuale posizione difensiva dell’ex capitano romanista. Va detto che, secondo alcune fonti, l’ex capitano avrebbe già risolto la questione versando una cospicua cifra al Fisco. Un rumors che potrebbe essere confermato, o smentito, nei prossimi giorni.

Leggi anche: