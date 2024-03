Francesco Acerbi, giunto questa mattina al ritiro della Nazionale a Roma, ha fornito al Ct Luciano Spalletti e ai suoi compagni di squadra la sua versione riguardo alla presunta frase razzista riportata da Juan Jesus durante la partita Inter-Napoli, come richiesto dalla politica interna del Club Italia.

Secondo quanto riportato dal difensore dell’Inter, come comunicato attraverso i canali ufficiali della FIGC, in attesa di un’analisi più approfondita nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, si è appurato che non c’era alcuna intenzione da parte sua di diffamare, denigrare o esprimere contenuti razzisti. Nonostante ciò, si è concordato di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime due partite amichevoli negli Stati Uniti, al fine di garantire la tranquillità necessaria alla Nazionale e al giocatore stesso, il quale farà ritorno al suo club di provenienza oggi stesso. Di conseguenza, è stato chiamato in sostituzione il difensore della Roma Gianluca Mancini, già incluso nella lista dei pre-convocati.