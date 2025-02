Home | Formula 1, test in Bahrain: la Ferrari convince, tutti i risultati del mattino

Formula 1, nell’ultima giornata di test pre-stagionali in Bahrain, Charles Leclerc su Ferrari ha chiuso la sessione mattutina con il miglior tempo, segnando un 1.30.811 con gomma C3. Il monegasco ha condotto una serie di prove con poca benzina prima di lasciare il volante della SF-25 a Lewis Hamilton per la sessione pomeridiana. Ottima prestazione anche per Andrea Kimi Antonelli, secondo a soli 77 millesimi dalla Ferrari.

Dopo due giornate caratterizzate da temperature basse e persino pioggia, il venerdì di Sakhir ha visto un netto miglioramento climatico. Con la pista che ha raggiunto i 33°C, i dati raccolti oggi saranno molto diversi rispetto ai giorni precedenti.

Il programma della Scuderia di Maranello si è concentrato sul comportamento della SF-25 con poco carburante e sulle strategie di preparazione degli pneumatici, una delle criticità della SF-24. Leclerc ha svolto anche long run nella seconda parte della sessione per completare un quadro più ampio prima dell’inizio della stagione.

Anche Antonelli ha seguito un programma simile a quello di Leclerc, dedicando la prima parte del turno a simulazioni di qualifica e la seconda ai long run per migliorare la gestione delle gomme, un aspetto chiave per i debuttanti. L’italiano ha completato quattro stint lunghi, interrotti solo da una bandiera rossa dovuta alla rottura di un vetro della direzione gara.

Terzo tempo per Lando Norris con la McLaren, che ha optato per test di assetto prima di effettuare giri cronometrati. La MCL39 ha mostrato qualche problema di stabilità al posteriore, complicato anche dalle forti raffiche di vento.

Formula 1, bene la Ferrari: qualche problema per Verstappen

Max Verstappen ha chiuso in quarta posizione, concentrandosi sui dati aerodinamici piuttosto che sulla prestazione pura. La Red Bull ha testato una nuova ala anteriore, modificata rispetto alla versione precedente per un diverso appoggio del muso. L’olandese ha completato solo due long run con mescola C3 e probabilmente proseguirà il lavoro nel pomeriggio.

Jack Doohan ha chiuso quinto davanti ad Alex Albon, con la Williams che ha privilegiato il lavoro sulle gomme più dure. Isack Hadjar è stato il pilota con più giri completati (73), alternando simulazioni a basso carico di carburante e long run. Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman hanno completato la classifica, mentre la Sauber ha avuto problemi tecnici che hanno rallentato il programma.

L’ultima sessione pomeridiana chiuderà il programma di test, con gli occhi puntati su Hamilton, che guiderà la Ferrari nel turno finale prima del debutto stagionale in Australia.

