Formula 1, prime prove libere in Ungheria: dominio McLaren, bene Leclerc

La Formula 1 fa tappa a Budapest per il quattordicesimo appuntamento della stagione 2025, l’ultimo prima della pausa estiva. All’Hungaroring, nella prima sessione di prove libere, la McLaren mostra subito i muscoli piazzando Lando Norris davanti a tutti, seguito a ruota dal compagno di squadra Oscar Piastri. Terza piazza per una Ferrari in crescita con Charles Leclerc, mentre il campione in carica Max Verstappen chiude solo nono.

Norris ha segnato il miglior tempo in 1:16.052, mettendo in riga la concorrenza con un giro pulito e aggressivo. Impressionante anche Piastri, staccato di appena 19 millesimi, che conferma la competitività della McLaren su questo tracciato tecnico e tortuoso. Leclerc resta agganciato, terzo a due decimi, mentre più indietro Hamilton chiude con un discreto sesto posto.

A sorpresa, quarto tempo per Isack Hadjar, il giovane talento francese che si è infilato tra le due Ferrari, lasciando indietro anche Hamilton. Ottima anche la prova di Oliver Bearman e Andrea Kimi Antonelli, rispettivamente sesto e settimo, a testimonianza del cambio generazionale ormai sempre più visibile sulla griglia.

Negli ultimi minuti della sessione spazio alle consuete simulazioni di passo gara. Norris e Leclerc hanno girato su tempi molto simili a parità di gomma, mentre Hamilton ha mostrato un ritmo più lento. Piccoli segnali che potrebbero indicare un equilibrio interessante per il weekend, anche se è presto per trarre conclusioni definitive.

Problemi tecnici invece per la Stake, con Paul Aron costretto a fermarsi per un guasto al motore, causando una Virtual Safety Car. In difficoltà anche l’Alpine e la stessa Stake, con Gasly, Colapinto, Bortoleto e Aron nelle ultime posizioni.

Intanto, dal paddock arrivano due notizie importanti. La prima riguarda Max Verstappen, che ha messo fine ai rumors sul suo futuro: “Per me è sempre stato chiaro che sarei rimasto in Red Bull anche nel 2026”, ha dichiarato in conferenza stampa. La seconda riguarda Fernando Alonso, alle prese con un infortunio muscolare alla schiena: non parteciperà alle libere, sostituito da Felipe Drugovich.

La top 10 della FP1 vede in testa Norris e Piastri, alle loro spalle Leclerc, Hadjar e Hamilton. A chiudere i primi 10 ci sono Bearman, un ritrovato Kimi Antonelli, Russell, un Verstappen sinora molto prudente e Stroll. Alle 17 la seconda sessione di libere. Occhi puntati su un weekend che si preannuncia interessante, con le McLaren in gran spolvero e le Ferrari pronte a inseguire.

