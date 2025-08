Ferrari, ci sono i piloti dietro la riconferma di Vasseur: com’è andata

La Ferrari ha scelto la continuità: Frédéric Vasseur è stato confermato alla guida della Scuderia anche per le prossime stagioni. Una decisione arrivata prima del previsto, con un annuncio che era atteso per fine agosto e che invece è stato ufficializzato a fine luglio. In un ambiente dove la rivoluzione è sempre dietro l’angolo, Maranello ha deciso di puntare sulla stabilità per affrontare al meglio la grande sfida del 2026.

Dietro al rinnovo anticipato ci sono anche i due uomini simbolo della Ferrari che verrà: Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Entrambi hanno spinto con forza per la riconferma del tecnico francese. “Fred riesce a mettere da parte le emozioni in un ambiente passionale come la Ferrari. Ha una visione chiara e tira fuori il meglio da ogni persona in fabbrica”, ha spiegato Leclerc, che aspetta da sette anni la chance di lottare davvero per il titolo.

Hamilton, ancora più netto: “È stato lui a portarmi qui, avevo già detto che era la scelta giusta”. Il sette volte campione del mondo è stato un alleato chiave nella strategia di lungo periodo della Rossa. Una fiducia dichiarata, che si è trasformata in un rinnovato asse tecnico, politico e umano. (continua dopo la foto)

Il mandato per Vasseur è di lungo periodo, con una formula 2+1 e la benedizione dell’ad Benedetto Vigna: “Tutti i team principal hanno impiegato più di tre anni per realizzare i loro programmi. Abbiamo deciso di dare continuità alla squadra”. Ufficialmente non ci sono stati contatti con altri profili, anche se le settimane di tensione e le divergenze interne non sono state certo un mistero.

Alla fine, però, ha prevalso la linea della cautela: in assenza di alternative credibili, cambiare ancora (dopo Domenicali, Mattiacci, Arrivabene, Binotto) sarebbe stato un salto nel vuoto. Tanto più in vista della rivoluzione tecnica del 2026 e della necessità di costruire una nuova identità vincente.

Il 2025 ha offerto sinora segnali alterni. A Spa Leclerc è finito a 20 secondi da Piastri, a Silverstone Hamilton ha pagato 39 secondi da Norris. Non è abbastanza, ma Vasseur ha iniziato a lavorare in profondità: ha affidato la direzione tecnica a Loïc Serra, ex Mercedes, e dato sempre più spazio a Jérôme D’Ambrosio, suo vice. I frutti si vedranno nel medio termine, quando tutte le risorse verranno dirottate sul progetto 2026.

Intanto anche il caso Hamilton deve andare alla sua soluzione. Il suo rendimento deludente è sotto gli occhi di tutti, ma Lewis non molla: si è calato nella realtà di Maranello, invia documenti, propone idee, cerca sponde. Il rinnovo di Vasseur è anche un investimento sulla sua presenza, sulla sua visione per la monoposto del futuro.

Ma la domanda resta: a 41 anni, Hamilton sarà ancora in grado di inseguire l’ottavo titolo mondiale? Se il rendimento non cambierà, la retorica del “colpo del secolo” resterà solo una suggestione, mentre la McLaren di Norris e Piastri continuerà a crescere, silenziosamente ma inesorabilmente.

Mentre si corre a Budapest e si attende il rinnovo di Russell e Antonelli in casa Mercedes, l’attenzione è tutta sui giovani che vincono. Max Verstappen chierisce la sua posizione: “Mai pensato di lasciare la Red Bull”, ma intanto il paddock guarda avanti. E in casa Ferrari, la rivoluzione per ora può aspettare: il futuro, almeno sulla carta, ha ancora il volto di Frédéric Vasseur.

