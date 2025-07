Ferrari, Vasseur rinnova il contratto: continuerà a guidare la Scuderia nelle prossime stagioni

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Frederic Vasseur con la Ferrari. Il Team Principal francese continuerà a guidare la Scuderia Ferrari HP anche nelle prossime stagioni di Formula 1, come annunciato dal team di Maranello alla vigilia del Gran Premio d’Ungheria.

Nel comunicato ufficiale diffuso dalla Ferrari si legge: “Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare l’estensione, con un contratto pluriennale, dell’accordo con Fred Vasseur, che continuerà a ricoprire il ruolo di Team Principal per le prossime stagioni di Formula 1”.

FRED VASSEUR CONTINUES WITH SCUDERIA FERRARI HP pic.twitter.com/ntzqeVofzq — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 31, 2025

Le motivazioni della scelta: fiducia, innovazione e continuità

Entrato in Ferrari all’inizio del 2023, Vasseur ha portato in dote una lunga esperienza nel motorsport e una reputazione consolidata nello sviluppo di talenti e nella costruzione di squadre vincenti. La Scuderia sottolinea come sotto la sua guida il team abbia iniziato a gettare le basi per riportare il Cavallino Rampante al vertice della Formula 1.

“Il rinnovo riflette la determinazione di Ferrari a costruire sulle basi gettate finora. La sua capacità di guidare sotto pressione, abbracciare l’innovazione e perseguire la performance è pienamente in linea con i valori e le ambizioni a lungo termine di Ferrari”, prosegue la nota.

La Ferrari evidenzia anche il clima interno alla squadra: “Sotto la guida di Fred, la Scuderia Ferrari HP è unita, concentrata e impegnata nel miglioramento continuo”.

SPA, BELGIUM – JULY 27: Frederic Vasseur, Team Principal of Scuderia Ferrari arrives in the Paddock prior to the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on July 27, 2025 in Spa, Belgium. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Vasseur: “Andiamo avanti con determinazione”

Frederic Vasseur ha accolto con soddisfazione il rinnovo, ma senza trionfalismi: “Sono grato alla Ferrari per la fiducia che continua a riporre in me. Questo rinnovo non è solo una conferma, ma una sfida a continuare a progredire, a rimanere concentrati e a dare il massimo”, ha dichiarato il team principal francese.

Ha poi aggiunto: “Negli ultimi 30 mesi abbiamo gettato delle basi solide e ora dobbiamo costruire con costanza e determinazione. Sappiamo cosa ci si aspetta da noi e siamo tutti impegnati al massimo per soddisfare queste aspettative e compiere insieme il prossimo passo in avanti”.

Obiettivi chiari: riportare la Ferrari in cima

Con il prolungamento del contratto di Vasseur, la Ferrari conferma la volontà di proseguire un percorso di crescita basato su solidità, innovazione e ambizione. L’obiettivo resta quello di tornare a lottare stabilmente per la vittoria, in un campionato sempre più competitivo.

Il sostegno della proprietà e la coesione interna al team rappresentano un segnale importante di fiducia nella direzione intrapresa. Ora la parola passa alla pista.

