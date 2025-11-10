Formula 1, Norris domina, Verstappen si difende: altro disastro Ferrari

Formula 1, il Gran Premio di San Paolo ha incoronato ancora Lando Norris, sempre più lanciato verso il titolo mondiale, mentre la Ferrari ha vissuto un altro week end disastroso. Verstappen è riuscito ancora una volta a difendersi bene in condizioni difficili, mentre Piastri è ormai piombato in una crisi che sembra irreversibile.

Due vittorie in ventiquattr’ore e un buon vantaggio su Piastri. Il ribaltone è servito: Lando Norris è passato da meno 34 a più 24 tra Zandvoort e San Paolo. Il pilota inglese sembra aver ritrovato la calma e la lucidità che gli mancavano, forse grazie al lavoro silenzioso di un mental coach. Qualche atteggiamento discutibile fuori dall’abitacolo non toglie nulla al suo rendimento: finché vince, il resto conta poco. (continua dopo la foto)

Andrea Kimi Antonelli è salito sul podio per la seconda volta in stagione, cinque mesi dopo Montreal. Due volte secondo dietro Norris, due prove solide e mature. Il giovane bolognese ha gestito con freddezza il ritorno di Verstappen, evitando errori e confermandosi in crescita dopo un avvio di stagione altalenante. A beneficiarne anche Mercedes, che grazie ai suoi punti riprende la Ferrari nella classifica Costruttori.

Max Verstappen è partito dalla pit lane, è stato sfortunato a causa di una foratura, eppure è stato capace di rimontare fino al terzo posto. Ancora una volta, il quattro volte iridato ha mostrato carattere e qualità, e il suo podio è un risultato di tutto rispetto vista la situazione.

Mentre a Le Mans trionfa nel WEC, in Formula 1 la Scuderia crolla. Nessun punto per il team di Maranello, sorpassato in classifica da Mercedes e Red Bull, con Leclerc fuori gioco per sfortuna e Hamilton mai competitivo. Il britannico vive un fine settimana da incubo: errori, prestazioni modeste e un rendimento inaccettabile per un campione della sua classe. A Interlagos, una delle sue piste preferite, non ne azzecca una. (continua dopo la foto)

Oscar Piastri è scivolato in una crisi evidente che ha del clamoroso. Ko nella Sprint, penalità di dieci secondi per il contatto con Antonelli e danni a Leclerc. Urge un cambio di rotta a Las Vegas se vuole restare in corsa per il titolo.

Gabriel Bortoleto, molto atteso sulla pista di casa, ha sentito la pressione eccessiva di correre davanti alla sua gente. Un incidente nella Sprint e un contatto con Stroll al via del GP lo lasciano senza punti proprio davanti al pubblico brasiliano.

