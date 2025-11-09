F1, Norris domina anche in Brasile: doppietta da leader, Antonelli sul podio

Formula 1, weekend perfetto per Lando Norris, che dopo la vittoria nella Sprint conquista anche il Gran Premio del Brasile, firmando una doppietta che consolida la sua leadership nel Mondiale di Formula 1 2025. Sul podio, alle sue spalle, il giovane Andrea Kimi Antonelli, protagonista di una prova di grande maturità con la sua Mercedes, mentre Max Verstappen, autore di una straordinaria rimonta dalla corsia box, chiude terzo.

A superb drive completes a perfect weekend for Lando Norris #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/g0yMt4stbU — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Norris imprendibile, Antonelli da applausi

Il pilota britannico della McLaren ha controllato la gara dal primo all’ultimo giro, gestendo il ritmo con freddezza e mostrando una superiorità tecnica e mentale evidente. Scattato dalla pole position, Norris ha resistito agli attacchi iniziali di Antonelli, che partiva al suo fianco, per poi allungare progressivamente con un passo insostenibile per chiunque.

Per Antonelli, 18 anni e già in piena ascesa nel circus, arriva così il secondo podio in carriera, dopo il terzo posto ottenuto cinque mesi fa in Canada. L’italiano ha corso con lucidità, mantenendo la seconda posizione fino al traguardo nonostante la furiosa rimonta di Verstappen negli ultimi giri.

Verstappen da ultimo a terzo: rimonta da campione

Il tre volte iridato Max Verstappen ha messo in scena una delle sue consuete gare da protagonista. Costretto a partire dalla pit lane dopo una penalità tecnica, l’olandese ha recuperato posizioni con ritmo impressionante, arrivando fino al terzo posto. Una prestazione da applausi, anche se non sufficiente per impensierire il duo di testa.

Alle loro spalle, George Russell chiude quarto con la Mercedes, precedendo Oscar Piastri, che non riesce a migliorare la propria posizione nel finale. L’australiano ora è staccato di 24 punti da Norris in classifica generale. Seguono Bearman, Lawson e Hadjar, a completare la zona punti.

Ferrari, giornata nera: fuori Leclerc e Hamilton

Fine settimana da dimenticare per la Ferrari, che vede sfumare ogni speranza già nei primi giri. Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un contatto alla ripartenza da una Safety Car: la sua SF-25 è stata colpita sulla ruota anteriore sinistra dalla Mercedes di Antonelli, a sua volta spinta da Piastri in una concatenazione di eventi che ha eliminato il monegasco senza possibilità di rientro ai box.

Non è andata meglio a Lewis Hamilton, costretto al ritiro a metà gara dopo una serie di contatti nelle prime fasi e una penalità di cinque secondi. L’inglese ha lamentato problemi di bilanciamento e grip, chiudendo un weekend completamente da dimenticare per la Rossa.

Incidente per Bortoleto, paura ma nessuna conseguenza

Da segnalare anche il secondo incidente in due giorni per Gabriel Bortoleto, idolo di casa. Dopo l’impatto nella Sprint, il pilota brasiliano della Sauber ha perso il controllo della monoposto nel primo giro, in lotta con Lance Stroll, finendo contro le barriere. Fortunatamente, nessuna conseguenza fisica per lui.

Il Gran Premio del Brasile incorona così un Norris in versione dominatore assoluto, consolida la crescita di Antonelli e riapre la sfida per i piazzamenti d’onore, con la McLaren che vede sempre più vicino il sogno mondiale.

