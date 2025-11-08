Formula 1, Norris trionfa nella Sprint di Interlagos: Antonelli fantastico secondo

Formula 1, Lando Norris vince la Sprint del Gran Premio del Brasile e allunga in vetta al Mondiale, davanti a uno straordinario Andrea Kimi Antonelli, che chiude 2° dopo una gara da pilota consumato. Sul podio sale anche George Russell, terzo al traguardo dopo aver difeso la posizione nel finale.

Partito dalla pole, Norris ha gestito con lucidità ogni fase di gara, anche dopo la lunga interruzione per la bandiera rossa causata dall’incidente di Oscar Piastri. Antonelli, partito alle sue spalle con gomma rossa, ha mantenuto un ritmo eccellent, arrivando negli ultimi giri a meno di un secondo dal leader.

Il giovane bolognese ha tentato fino alla fine la rimonta, ma il britannico della McLaren ha difeso con esperienza la posizione, tagliando il traguardo davanti a tutti. Ora Norris vola sempre più solo in testa alla classifica mondiale.

Alle spalle del podio, Max Verstappen ha chiuso 4°, incapace di tenere il passo dei primi tre. Charles Leclerc ha completato un buon recupero fino al 5° posto, superando nel finale Fernando Alonso, sesto, dopo un lungo duello. Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del 7° posto, senza mai trovare il ritmo per recuperare qualche posizione.

Una gara intensa, segnata dall’errore di Piastri e dalla neutralizzazione che ha rimescolato le strategie, ma che ha confermato la forza di Norris e la crescita costante di Antonelli. Domani, nella gara lunga, l’attenzione sarà tutta su di loro: il britannico per consolidare la leadership, il giovane italiano per provare a fare l’impresa.

