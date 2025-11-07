Formula 1, prove in Brasile: domina la McLaren, le Ferrari e Verstappen “si nascondono”

Formula 1, le McLaren si confermano le più veloci nelle prove libere del GP del Brasile. Sul tracciato di Interlagos, Lando Norris ha fatto segnare il miglior tempo in 1:09.975, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri. Alle 19.30 italiane saranno in programma le qualifiche Sprint, decisive per la griglia di domani.

La scuderia di Woking ha dominato l’unica sessione disponibile del weekend Sprint, sfruttando al meglio una pista in continua evoluzione. Dietro le due McLaren si sono piazzate la Sauber di Nico Hülkenberg, l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’altra Sauber del brasiliano Gabriel Bortoleto.

George Russell ha portato la Mercedes al sesto posto davanti a Pierre Gasly e Carlos Sainz, con Isack Hadjar e Kimi Antonelli a completare la top ten. Giornata nera invece per Max Verstappen, solo 17°, seguito da Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Le Ferrari hanno chiuso lontane dai vertici non per mancanza di velocità, ma per una scelta strategica. Il team di Maranello ha infatti rinunciato alla simulazione di qualifica per conservare un set di gomme soft, preferendo lavorare sui dati e sull’assetto della vettura.

Una decisione che spiega il distacco dalla vetta, unita a programmi di lavoro completamente diversi rispetto a quelli di McLaren. Anche Verstappen ha faticato a trovare il giusto equilibrio con la Red Bull RB21, costretto ad abortire il suo giro veloce per problemi di stabilità al posteriore.

La MCL39 è apparsa perfettamente bilanciata e competitiva su ogni settore del circuito, grazie a un carico aerodinamico che potrebbe rivelarsi decisivo in caso di meteo instabile. In casa Ferrari, invece, Hamilton e Leclerc hanno provato configurazioni di ali posteriori diverse, ma senza risultati immediati sul giro secco.

Il Brasile, per ora, sorride alla McLaren. Mentre Red Bull e Ferrari restano alla ricerca del giusto assetto, la squadra di Norris e Piastri sembra pronta a confermarsi anche nelle qualifiche Sprint di questa sera.

