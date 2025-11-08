Formula 1, Norris vola nella Sprint: altro disastro per le Ferrari

Formula 1, sul circuito di Interlagos, a San Paolo, la Sprint Qualifying del Gran Premio del Brasile si chiude nella maniera più pronosticabile: Lando Norris conquista una pole position importantissima per la McLaren, con una gara impeccabile. Le Ferrari, invece, vivono l’ennesimo pomeriggio da dimenticare.

F1 Gp del Brasile, le qualifiche Sprint: Norris in pole davanti ad Antonelli, Verstappen solo 6°. Male le Ferrari https://t.co/wAWdB9zbqN — Mirko Mugnani (@m_mugnani) November 8, 2025

La qualifica, segnata da un meteo variabile e da un asfalto progressivamente più lento, ha premiato la freddezza del giovane inglese, che nel momento decisivo ha tirato fuori un giro perfetto. Norris partirà davanti a tutti nella Sprint, con la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di George Russell subito alle sue spalle.

Dall’altra parte del box, la scena è opposta. Charles Leclerc non è riuscito a portare la sua Ferrari oltre l’ottavo tempo, in un turno complicato da una vettura instabile e da scelte di assetto che non hanno pagato. Il monegasco ha commentato amaramente: “Non avevamo passo, e in queste condizioni è impossibile inventarsi qualcosa”.

Ancora peggio è andata a Carlos Sainz, fuori prematuramente nella Q2 insieme a Lewis Hamilton, anche lui escluso dopo un errore nel primo settore. Per entrambi, la Sprint di sabato si preannuncia in salita.

La Red Bull, pur non dominando, resta il punto di riferimento. Verstappen ha preferito gestire le gomme in vista della gara principale, ma l’impressione è che la McLaren abbia colmato gran parte del divario. Norris, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato: “Non mi aspettavo la pole, ma il feeling era ottimo e il giro è venuto naturale”.

Dietro, l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di Russell completano le prime file, mentre il gruppo di metà classifica si è rivelato più competitivo del previsto.

A Maranello, intanto, resta il silenzio. Le difficoltà sul giro secco si ripresentano puntuali, e la sensazione è che la Ferrari debba ancora trovare la direzione giusta per rendere costante la propria prestazione. In Brasile, la rimonta rossa partirà da lontano.

