Formula 1, Monza risveglia Lewis Hamilton: “Ecco che cosa spero”

Monza si prepara a vivere un weekend di passione con la Formula 1. Il pubblico del tempio della velocità accoglie Lewis Hamilton al suo primo Gran Premio d’Italia da pilota della Ferrari. Reduce da una stagione complessa, segnata da errori e difficoltà, il sette volte campione del mondo ha mostrato ottimismo in conferenza stampa: “Mi piace pensare che stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. Non voglio preoccuparmi del domani, ma godermi ogni momento del presente”.

Hamilton alleggerisce la pressione su Leclerc, che vive la sua stagione migliore, e Vasseur rilancia la sfida: la Ferrari cerca sé stessa. https://t.co/fqGg1jWSkv — FuoriPista.net (@fuoripistanet) September 4, 2025

L’inglese, protagonista di un incidente a Zandvoort che aveva compromesso il suo weekend, ha riconosciuto l’importanza di voltare pagina proprio a Monza. Qui ha già trionfato cinque volte, un record condiviso con Michael Schumacher. “L’amore dei tifosi della Ferrari è indescrivibile. Quando ho visto il logo Ferrari mi sono dovuto dare un pizzicotto. Ogni weekend è differente per me, ma l’energia che ricevo dal pubblico è unica“.

A Hamilton è stato chiesto se la sua decisione di approdare in Ferrari fosse legata al ricordo di Niki Lauda. “Provo ancora tanto affetto per lui, ma ho scelto la Ferrari perché amavo vedere Michael su quella macchina rossa e vedevo tutto l’affetto dei tifosi. Niki resta sempre presente nella mia mente e so esattamente cosa mi direbbe in questo momento. Era un gran combattente”.

Il britannico ha parlato anche della penalità ricevuta dopo l’errore in Olanda, che lo costringerà a partire cinque posizioni più indietro in griglia: “Sono rimasto scioccato quando l’ho saputo, ma mi dà ancora più voglia di lottare. In Olanda avevo disputato uno dei miei migliori weekend fino alla domenica. Poi ho commesso un errore, insolito per me. Ma il team è rimasto ottimista e abbiamo studiato tutto per ripartire qui. Sarei disposto a dare la mia scia a Charles per una pole? Non ne abbiamo discusso, ma sono pronto ad aiutare la squadra“.

Formula 1, le parole dei piloti

La conferenza stampa ha visto anche l’intervento di Kimi Antonelli, al debutto a Monza da pilota Mercedes dopo l’annuncio della scorsa stagione. “È un weekend speciale perché qui è iniziata la mia avventura in F1. Finora la stagione è andata bene e spero in un bel risultato. Dopo Imola ho più esperienza, ora devo concentrarmi sui dettagli e sulla gestione delle energie”.

Fernando Alonso, al volante di un’Aston Martin in crescita, ha spiegato: “La macchina è più stabile e riusciamo a lottare regolarmente per i punti. Qui sarà fondamentale l’efficienza. Gare più corte? Quando accadrà io sarò già sul divano. Non è un problema della Formula 1, è la società che è cambiata”.

In chiusura, le parole di Carlos Sainz, che a Monza ha sempre avuto buone sensazioni: “Questa pista è una delle mie preferite. Sono sempre andato bene qui, forse perché c’è poco carico aerodinamico“.

Leggi anche: