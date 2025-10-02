Formula 1, Leclerc “spinge” Verstappen per il mondiale: ma Russel fa dell’ironia

Formula 1, il Gran Premio di Singapore si apre con molte incognite e aspettative. Lando Norris, vincitore lo scorso anno a Marina Bay, punta a ripetersi, mentre Max Verstappen cerca conferme sul reale livello della Red Bull e sulle possibilità di rientrare nella corsa al titolo che diversi colleghi gli attribuiscono. Sullo sfondo c’è Charles Leclerc, pronto a sfruttare le caratteristiche del tracciato in notturna, molto simile per lui al circuito di Monte Carlo.

Il pilota inglese della McLaren non ha dubbi: per restare agganciato al compagno di squadra Piastri, leader del mondiale, serve una vittoria. “Singapore è una pista che mi piace molto, so andare forte qui”, ha dichiarato, sottolineando però il rammarico per l’occasione sprecata a Baku, dove si è fermato al settimo posto nonostante i problemi di Piastri.

Più teso il rapporto con i media: “Mi chiedete sempre le stesse cose”, ha tagliato corto a chi gli chiedeva delle possibilità di ribaltare la corsa iridata. Intanto, reduce dai successi di Monza e Baku, Verstappen si è riportato a -69 dal duo McLaren.

“All’inizio la Red Bull poteva vincere ovunque, poi i nostri aggiornamenti ci hanno dato un vantaggio. Ora loro sono tornati al nostro livello”, ha spiegato Norris. Intanto Alexander Albon assegna al campione olandese “un 15% di probabilità” di rimontare, mentre Leclerc è salito al 20%: “Max può davvero recuperare e vincere il Mondiale“. Più scettico il giovane Hadjar, che parla di “un 10%” e sottolinea la difficoltà di colmare un gap così ampio. (continua dopo la foto)

Leclerc guarda al weekend di Singapore con prudenza: “Le caratteristiche del tracciato potrebbero aiutarci, ma non mi aspetto miracoli. Speriamo nel caldo, dovrebbe favorirci contro la Mercedes”. Per la Ferrari, l’obiettivo resta il secondo posto nel mondiale costruttori, oggi occupato proprio dal team di Wolff.

“Loro vanno forti con temperature più basse, noi quando fa caldo. Questo weekend dovrebbe aiutarci”, ha spiegato il monegasco, che vede una vittoria entro fine stagione “molto improbabile, forse a Las Vegas, pista imprevedibile”.

George Russell ha sorpreso tutti con una battuta ironica: “Verstappen ce la farà al 100%”. Ma l’inglese è più concentrato sul proprio futuro, con il rinnovo in Mercedes ancora da firmare: “Non ci sono aggiornamenti, ma chiuderemo presto. Voglio il meglio per me”. In crescita anche la condizione fisica dopo i problemi di Baku, anche se resta la preoccupazione per le temperature estreme di Singapore: “In abitacolo si arriva a 60 gradi, una sauna. Per fortuna avremo i giubbotti refrigeranti”.

