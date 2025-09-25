Max Verstappen debutta in GT3 con la Ferrari

Max Verstappen è pronto a espandere i suoi orizzonti nel motorsport con un emozionante debutto nel mondo delle gare GT. L’opportunità si concretizzerà sabato 27 settembre durante la celebre Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Questa mossa sottolinea la sua profonda e variegata passione per le corse, dimostrando che i suoi interessi vanno ben oltre l’apice della Formula 1.

L’esordio

Il prossimo impegno agonistico di Max Verstappen lo vedrà gareggiare nella categoria GT3. L’evento è una gara della Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). La gara a cui prenderà parte è particolarmente impegnativa e durerà oltre quattro ore. Questo tipo di competizione richiede non solo velocità pura, ma anche costanza, strategia e un’eccellente gestione del traffico e dei pneumatici. La partenza è fissata per le ore 12:00.

La scelta della vettura

Per il suo storico debutto, Max Verstappen ha scelto la Ferrari 296 GT3. Questa vettura sarà gestita dal team svizzero Emil Frey Racing. A rendere ancora più distintiva la sua partecipazione, la Ferrari 296 GT3 sfoggerà una livrea speciale: Verstappen.com Racing x Red Bull.

Al suo fianco ci sarà il giovane e promettente pilota britannico Chris Lulham. Quest’ultimo compete regolarmente nelle serie GT World Challenge Europe Endurance e Sprint Cup proprio per il team Verstappen.com Racing.

La passione oltre la Formula 1

Le motivazioni di Max Verstappen per questo esordio in GT3 sono chiare e provengono direttamente dalla sua inesauribile passione per le corse. Egli stesso ha infatti affermato: “È una mia passione partecipare anche a questo tipo di gare. Non vedo l’ora, io sono appassionato di corse, anche al di fuori della Formula 1″. Questa dichiarazione ribadisce il suo amore puro e incondizionato per lo sport motoristico in ogni sua forma.

Leggi anche: