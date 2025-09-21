Home | Verstappen domina a Baku: quarta vittoria stagionale, Russell e Sainz sul podio

GP Azerbaijan, quarta vittoria stagionale per Max Verstappen, che dopo i successi di Suzuka, Imola e Monza si conferma anche a Baku. Il campione della Red Bull ha condotto il Gran Premio dell’Azerbaijan da padrone assoluto, tagliando il traguardo davanti a un solido George Russell (Mercedes) e a uno straordinario Carlos Sainz, capace di portare la Williams sul podio dopo una partenza perfetta dall’esterno della prima fila.

Mercedes e Racing Bulls protagoniste

La Mercedes sfiora il podio con Andrea Kimi Antonelli, quarto al traguardo e rilanciato dopo il terzo posto di Montreal. Grande prova anche di Liam Lawson, che porta la Racing Bulls in quinta posizione, confermandosi tra i migliori del gruppo.

Giornata nera per McLaren e Ferrari

È stata una domenica amara per McLaren e Ferrari. Clamoroso il passaggio a vuoto di Oscar Piastri, leader della classifica generale: l’australiano anticipa la partenza, si ferma, riparte in coda al gruppo ma finisce contro le barriere già nel primo giro, replicando l’errore commesso in qualifica. Gara compromessa in pochi secondi.

Lando Norris riesce solo in parte a salvare la McLaren con il settimo posto, dietro alla Red Bull di Yuki Tsunoda. Deludenti le Ferrari SF-25: Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno faticato sin dalla metà dello schieramento, chiudendo rispettivamente nono e decimo.

Finale beffardo per Hamilton: sotto la bandiera a scacchi rallenta per restituire la posizione al compagno di squadra, come imposto, ma la manovra non riesce.

BAKU, AZERBAIJAN – SEPTEMBER 21: Oscar Piastri of Australia and McLaren looks on after crashing out during the F1 Grand Prix of Azerbaijan at Baku City Circuit on September 21, 2025 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

La top ten di Baku

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls)

Leggi anche: