F1 Monza, dopo la pole position, Max Verstappen completa il suo weekend perfetto conquistando il Gran Premio d’Italia. Il quattro volte campione del mondo ha centrato così la sua terza vittoria stagionale – dopo Giappone e Imola – e la terza della carriera a Monza, precedendo le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

LAP 53/53



And Lando Norris comes home in P2 with Oscar Piastri taking the final podium spot#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/LBxQ8Ngdyu — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

F1 Monza, la gara

Lo start è stato acceso dal duello con Norris: Verstappen, finito lungo alla Prima Variante, ha inizialmente ceduto la posizione al pilota inglese, salvo poi riprendersela al quarto giro e involarsi verso il successo.

Il finale di gara ha vissuto un colpo di scena al pit stop di Norris, rallentato da un problema con la pistola per il cambio gomme e scavalcato da Piastri. Su richiesta del muretto McLaren, l’australiano ha restituito la seconda posizione al compagno di squadra, che in questo modo ha recuperato tre punti nella classifica generale.

Leclerc giù dal podio, Mercedes in top 6

Nessuna gioia per la Ferrari, con Charles Leclerc quarto davanti a George Russell e Lewis Hamilton (sesto). Andrea Kimi Antonelli ha chiuso nono, penalizzato da una cattiva partenza che lo ha fatto scivolare subito indietro.

MONZA, ITALY – SEPTEMBER 07: Charles Leclerc of Monaco driving the (16) Scuderia Ferrari SF-25 makes a pitstop during the F1 Grand Prix of Italy at Autodromo Nazionale Monza on September 07, 2025 in Monza, Italy. (Photo by Bryn Lennon – Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Classifica e ritiri

In classifica generale, Norris accorcia su Piastri, che resta davanti di 31 punti nonostante una gara meno brillante, illuminata solo da uno straordinario sorpasso su Leclerc all’esterno della Prima di Lesmo.

Giornata amara per Fernando Alonso, costretto al ritiro per un problema alla sospensione dopo un passaggio troppo aggressivo sui cordoli della Variante Ascari. Ancora peggio è andata a Nico Hulkenberg, che non ha nemmeno preso il via: la Sauber gli ha imposto di rientrare ai box già al termine del giro di ricognizione.

Leggi anche: