F1 Monza, Norris davanti a tutti nelle libere: Leclerc a 21 millesimi

F1 Monza, ventuno millesimi: questo il margine che separa Lando Norris da Charles Leclerc nell’ultimo turno di prove libere. La McLaren si conferma velocissima in assetto da qualifica, ma la Ferrari appare pronta a sfidarla per la pole del Gran Premio d’Italia.
Norris ha chiuso con il miglior tempo di 1’19’’331, precedendo il monegasco della Rossa, autore di un giro competitivo ma rovinato da un passaggio largo in uscita dalla Seconda di Lesmo.
Norris marginally ahead of Leclerc in final practice at Monza #F1 #ItalianGP | Full FP3 report ⤵️https://t.co/n81N0ofO82— Formula 1 (@F1) September 6, 2025
Piastri e Verstappen inseguono
Alle spalle dei due, il leader del Mondiale Oscar Piastri ha ottenuto il terzo tempo a +0.165, battendo per appena due millesimi la Red Bull di Max Verstappen (+0.167). Quinto posto per George Russell con la Mercedes (+0.184).
Le sorprese di giornata
La sorpresa della sessione porta il nome di Gabriel Bortoleto: il rookie brasiliano della Sauber ha centrato la sesta posizione (+0.227), davanti a Lewis Hamilton, settimo con l’altra Ferrari (+0.267).
Ottava piazza per Isack Hadjar (Racing Bulls), seguito da Andrea Kimi Antonelli (+0.365) e Alexander Albon, che completa la top ten.
Gli altri risultati
Sessione più complicata per Carlos Sainz, solo tredicesimo con la Williams dopo i buoni segnali del venerdì, e per Yuki Tsunoda, quindicesimo. Ancora più indietro Pierre Gasly, diciottesimo con l’Alpine. Il francese, vincitore a Monza cinque anni fa con Alpha Tauri, ha annunciato prima delle libere il rinnovo con il team fino al 2028.
