Qualifiche GP Monza: Verstappen beffa le McLaren, Leclerc al via dalla seconda fila

Qualifiche GP Monza, è di Max Verstappen la pole position del Gran Premio d’Italia 2025. Il campione del mondo ha stampato un tempo record di 1’18’’792, conquistando la 45ª pole in carriera e la terza sul circuito brianzolo.

L’olandese ha preceduto di appena 77 millesimi la McLaren di Lando Norris e di 190 millesimi l’altra McLaren di Oscar Piastri, confermando un equilibrio serrato nelle prime file.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE ITALIAN GRAND PRIX 🇮🇹👊#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/GHmXXI3f5m — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

Ferrari dietro le McLaren

Quarto tempo per Charles Leclerc (+0.215), che scatterà dalla seconda fila. Alle sue spalle Lewis Hamilton, penalizzato dopo il GP d’Olanda, retrocederà invece in quinta fila.

A guadagnare così la terza fila saranno le due Mercedes di George Russell e del rookie Andrea Kimi Antonelli.

Le altre posizioni in griglia

In quarta fila partiranno il sorprendente Gabriel Bortoleto (Sauber) e il suo manager in pista, Fernando Alonso (Aston Martin).

La quinta fila sarà invece occupata da Yuki Tsunoda e da Hamilton, arretrato per la penalità.

Undicesimo posto per Oliver Bearman (Haas-Ferrari), primo degli esclusi dal Q2, davanti a Nico Hulkenberg (Sauber) e alle due Williams di Carlos Sainz e Alexander Albon.

Più indietro Esteban Ocon (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls), con quest’ultimo eliminato già al Q1.

In nona fila scatteranno Lance Stroll (Aston Martin) e Franco Colapinto (Alpine), autore comunque del miglior tempo per il team francese. In decima fila partiranno invece Pierre Gasly (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls), in un weekend difficile per la scuderia dopo il podio di Hadjar in Olanda.

Leggi anche: