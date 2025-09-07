x

F1 Monza, Leclerc sogna il colpaccio: “Possiamo vincere”

F1 Monza, nella grande domenica di sport che attende l’Italia, i riflettori sono puntati sulla Ferrari. Il weekend finora ha dato segnali incoraggianti e Charles Leclerc, quarto nelle qualifiche, non nasconde l’ambizione: il ferrarista crede nella possibilità di centrare una vittoria che fino a pochi giorni fa sembrava proibitiva contro le super McLaren.
Nonostante qualche polemica sulla gestione delle scie – “Forse si poteva fare diversamente” – il monegasco ha ammesso davanti alle telecamere che il gradino più alto del podio è alla portata.

Il precedente che fa sognare

La speranza dei tifosi ferraristi si alimenta anche grazie a un curioso precedente. Nel 2024, Leclerc arrivò 14° a Silverstone, 3° a Spa e 4° in Ungheria, prima di scattare quarto in griglia a Monza. Da lì, costruì un weekend memorabile coronato con il successo.

Quest’anno, il percorso è stato identico: stessi piazzamenti nelle tre gare precedenti e quarta casella in griglia a Monza. Manca solo un tassello per replicare la storia: la vittoria nel GP d’Italia.

La sfida delle 15

Oggi alle ore 15:00 il via al Gran Premio d’Italia. Per Leclerc e per la Ferrari si tratta di un’occasione cruciale: un trionfo significherebbe regalare finalmente una gioia ai tifosi in una stagione complicata e mantenere viva la speranza di raddrizzare un campionato difficile.

