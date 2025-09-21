Il TG di Sport.it del 21 settembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 21 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla Serie A e dalla Roma che torna a vincere il derby capitolino, grazie ad un gol del ritrovato Pellegrini. Quindi l’Inter con Chivu che con il Sassuolo potrebbe far esordire Pio Esposito dal 1′. Quindi il tennis, con Lorenzo Musetti che si è qualificato ai quarti nel torneo ATP 250 di Chengdu. Infine la Formula 1 con Max Verstappen che ha messo a segno la quarta vittoria stagionale sul circuito di Baku, in Azerbaijan.